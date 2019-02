Tras femicidio en Ibarra, los policías ecuatorianos serán reentrenados en el uso de armas

El policía a cargo del operativo donde fue asesinada Diana R. no había disparado hace 10 años La Ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que los agentes de servicio urbano serán reentrenados en el uso de armas. A pesar de que cada año los policías se capacitan, algunos no practicaban tiro. De igual manera, la funcionaria manifestó que hay agentes que luego de graduados no han tenido necesidad de usar el arma. Este es el caso de Álex Vargas, quien estaba a cargo del operativo que terminó en femicidio en Ibarra, quien no había disparado hace 10 años.