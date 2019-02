OPINIÓN (El Oro) Comerciantes de feria ciudadana preocupados por nuevas disposiciones

Afirman que ventas han caído considerablemente por nueva ubicación Los comerciantes no regularizados que realizan la feria ciudadana los domingos y lunes en San Antonio plaza, se encuentran preocupados debido a las nuevas disposiciones emitidas por parte del municipio de Pasaje, que a decir de ellos los obliga a reunir varios requisitos para realizar su actividad en el parqueadero del centro de abastos durante dos días a la semana.

Manuel Cabrera, comerciante de productos plásticos en la feria ciudadana, manifestó que desde que decidieron reubicarse en el centro de abastos fue porque el alcalde dio la orden para que trabajen ahí.

“Que no íbamos a tener problemas como cuando estábamos en la calle, que íbamos a tener otro aspecto de trabajo, pero en realidad veo que ha sido un caos”, manifestó el comerciante que ahora trabaja en zozobra debido a que ahora la autoridad competente solicita ocupen los puestos del primer piso alto, con el riesgo de no tener buenas ventas debido a que no hay promoción ni publicidad de los beneficios de ocupar ese lugar.

Durante los cabildeos el alcalde propuso que les daba un año gratis sin pagar arriendo para que ocupen el segundo piso, aun así los comerciantes no regularizados no quiere subir porque a criterio de ellos no se vende nada en la parte alta. “Ni antes que estuvo casi lleno se vendía, perdimos plata desde 400 dólares en adelante, ahora ni el 50 % de locales están ocupados”, señaló el comerciante.

A criterio del denunciante los están obligando a que suban los comerciantes que expenden artículos de bazar, indumentaria, calzado, entre otros, y la gente no está de acuerdo. “En ese caso nos vamos a la casa o nos botamos a la calle como sea, pero nosotros no vamos a subir, lógicamente en la calle no podemos estar”, recalca el dirigente.

Desde hace 15 días personal de la plaza repartió unas hojas con requisitos para poder seguir vendiendo en el parqueadero donde se realiza la feria ciudadana los domingos y lunes, especialmente a los comerciantes de verduras, carne, pescado y otros.

“A los compañeros los estaban censando y les dijeron que les daban plazo de 15 días para que presenten toda la documentación y así poder cobrar los puestos, en caso de no presentar los papeles le darán entre 2 a 3 semanas sino le quitaran el puesto definitivamente”, destacó. $ 2,50 dólares cuesta cada metro cuadrado para trabajar domingo y lunes.

“La gente está enojada por que le piden declaración juramentada y más requisitos. No nos oponemos a que nos cobren aunque $ 1 dólar diario, más no sacar tanto documentos, eso es lo que reclamamos”, detalló el comerciante.

A su criterio, no es factible que por dos 2 días de trabajo el municipio solicite tanto documento y ya les dieron el ultimátum. “A nosotros aún no nos piden nada porque estamos en una balanza, que trabajemos hasta segunda orden.