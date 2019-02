CENTRO (Santo Domingo) Madre encadena a su hijo quien padece esquizofrenia

Pide ayuda a autoridades para su tratamiento Carmen Bonilla, negra, cabello rizado, alta, dice que la gente pensará que ella es mala, pero si no hace eso Italo, su hijo de 30 años y con esquizofrenia, se escapa y se hace daño. Regresa con rasguños y golpes. "A veces se pierde hasta 15 días y tengo que salir a buscarlo. Es lo único que puedo hacer por mi hijo, porque no quiero perderlo", agrega.

Han pasado cuatro meses desde que Carmen llegó al recinto 10 de Agosto, de la parroquia San Jacinto del Búa. Ella vive en una pequeña casa, piso de tierra, paredes de madera. Todo en un mismo ambiente: cama, ropa amontonada en una esquina, en el toldo, ropa en el ropero, en todo el cuarto. Pobreza extrema.

Carmen dice que hace cinco años Italo fue diagnosticado de esquizofrenia (trastorno mental grave), pero asegura que ella se dio cuenta de la enfermedad cuando el chico era adolescente.

“Él siempre me decía cosas fantasiosas, pero yo no le hacía caso, hasta que un día me di cuenta que no era normal. Le hicimos chequear de un médico en Guayaquil (ciudad donde vivía antes de llegar a San Jacinto) y dijeron que tenía esquizofrenia. Desde ese día todo cambió para mí”, agrega.

Ve a su hermanita. Italo era mellizo, pero su hermanita murió el día de su nacimiento.

“Fue un parto difícil y lo hice en una finca con una partera”, cuenta Carmen mientras ve a su hijo encadenado a una caña guadúa, sentado en una silla plástica, cadenas oxidadas.

El hombre se muestra tranquilo, pero durante la entrevista con su madre siempre repite la frase “allí está”.

Carmen cree que en su imaginación ve a la hermanita que murió.

La señora dice que Italo ha permanecido encadenado seis meses, dos en Guayaquil y cuatro en Santo Domingo.

“Me vine de Guayaquil porque no tenía para comer. Acá vive mi hija”, indica.

Cerca de la casa donde actualmente radica Carmen viven unas 30 personas entre niños y adultos, todos de una misma familia. Ella es madre soltera y se mantiene con el lavado de ropa y la preparación de comida.

Italo no tiene cédula porque nunca fue inscrito en el Registro Civil.

“Él nunca está sin la cadena, después se escapa y le hacen daño. Sufre de insomnio y por eso tengo que atarlo para que duerma. Mi hijo necesita un tratamiento especial porque sé que está sufriendo”, agrega Carmen.

Este caso fue puesto en conocimiento de la Policía de San Jacinto del Búa.

Pedro Andrade, teniente político, dijo que cuando se enteraron de la situación se acercaron a la casa de Carmen. “Estamos coordinando con todas las entidades competentes para tomar acciones. Esta familia vive en la extrema pobreza y necesita ayuda”, dijo.

Pero mientras la ayuda llegue Italo seguirá encadenado y alucinando con la hermanita que nunca conoció. La que vive en su mente.