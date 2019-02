EL UNIVERSO (Guayaquil) 39.800 trabajadores son parte de 22 empresas públicas que deben reducir nómina

Cerca de 4000 empleados perderán su empleo en los próximos días por neva disposición Gubernamental Unas 39.881 personas son parte de la nómina de las 22 empresas públicas del país, incluida la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que en estos días emitió una disposición para que las 21 empresas coordinadas disminuyan en 10% el número de funcionarios (3.981, aproximadamente). La disposición debe cumplirse hasta el 20 de febrero.

Las empresas que mayor número de empleados tiene son, en su orden: CNT, Petroamazonas, CNEL, Celec y Petroecuador. Solo estas cinco empresas albergan al 80% del total de empleados de las compañías del Estado. Así lo revelan los datos manejados por EMCO y el Ministerio de Finanzas hasta julio del año pasado.

Los datos más recientes serán revelados en las próximas semanas, una vez que se concrete la baja de la nómina.

La disposición se emitió por parte del presidente del Directorio de EMCO, Sergio Fernando Enderica, un año y cinco meses después de la emisión del Decreto Presidencial 135, que planteaba realizar un programa de austeridad y de optimización en el Gobierno.

De acuerdo con Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, hay dos temas preocupantes en la disposición.

El primero es que al ser una disposición obligatoria que debe cumplirse hasta el 20 de febrero, y que plantea un porcentaje de disminución, no apunta a aquellos servidores que no cumplen perfiles o que realmente no son necesarios: “Con la disposición pueden pagar justos por pecadores” y la desvinculación se podría dar “a dedo”, dijo.

Para García, el problema es que pese a que el proceso de optimización se ordenó hace año y cinco meses, al parecer no se ha cumplido con el análisis de los perfiles.

Otro tema que preocupa es conocer si existen los recursos para la indemnización de ley a los desvinculados.

La empresa Petroamazonas informó que tienen su plan de optimización y que desde mayo de 2017 hasta diciembre del 2018 se han desvinculado unos 320 empleados.

También indicaron que continuarán con el proceso hasta completar el número requerido por la EMCO EP.