CRÍTICA: "La última barbaridad cuántica es el Decreto 660, delega funciones del Presidente a 4 Secretarios", reclama Rafael Correa

Ante esto, sostiene que la alternativa democrática para el país sería que se llame a una muerte cruzada En el lanzamiento simbólico de la campaña electoral para los migrantes ecuatorianos en Europa, Rafael Correa se refirió a las últimas decisiones adoptadas por el Presidente de la República Lenín Moreno y criticó el Decreto Ejecutivo 660, en el cual, se delegan varias funciones competentes al Primer Mandatario a sus Secretarios de Gobierno. Además, indicó que eso sería una causal suficiente para impulsar una revocatoria de mandato.

Correa manifestó que Moreno no debería delegar sus funciones presidenciales a sus secretarios, ya que los ecuatorianos no votaron por ninguno de ellos: “Lo último que ha hecho Moreno es delegar el Gobierno a 4 secretarios, si les pregunto el nombre no me dan uno. Eso no tiene legitimidad democrática, nadie votó por ellos, están destruyendo la democracia y la Patria”.

Además, resaltó que si Lenín Moreno no quiere gobernar la vía democrática sería llamar a una muerte cruzada, que significaría dar de baja a la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales: “Si le queda un poco de decencia a Moreno debería llamar a muerte cruzada, porque tenemos una junta de 4 notables que está gobernando el país y están destrozando Ecuador. Eso es inconstitucional, es imposible, no existe en una democracia”.

Ante esto, manifestó que existen dos vías, la revocatoria del mandato o la muerte cruzada, pero con la primera alternativa lo sucedería el Vicepresidente, que no fue electo democráticamente: “Por todas estas cosas, deberíamos apoyar esa marcha el 13 de febrero que está convocada en todo el país, para pedirle a Moreno que renuncie y que no le haga más daño a la Patria”.

(PF)

Fuente: Facebook Revolución Ciudadana Bélgica