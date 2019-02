EL RÍO (Los Ríos) Otro plazo para la Bahía

Esperar las nuevas propuestas de la próxima administración municipal es la idea de algunos comerciantes que laboran en la calle Octava entre 7 de Octubre y June Guzmán. Miguel Ormaza, dirigente de la asociación Bahía Calle Octava, contó que muchos de sus compañeros se rehúsan a salir de este sitio. Esto ante las limitaciones estructurales que tendrían las nuevas instalaciones de la Bahía Timoteo Quevedo.

“Algunos compañeros cuentan que los espacios serían muy reducidos, lo que les impediría realizar sus actividades comerciales con eficiencia. Nosotros también tenemos un proyecto que nos ha costado alrededor de 80 mil dólares y ya está en su etapa final, pero no será aperturado hasta que nuestros compañeros de otras asociaciones tengan sus espacios para laborar”, sostuvo Ormaza.

Según el dirigente, ellos no fueron partícipes de ninguna socialización previa a la construcción de la Bahía Timoteo Quevedo.

Entrega. Yaco Verduga, gerente de la Empresa de Mercados, comentó que está en construcción una bahía alternativa a la Timoteo Quevedo, en la cual habría una hilera de cubículos en la zona central de la calle Octava entre June Guzmán y Marco Quintana.

Las medidas de estos puestos serían 2,5 metros por 2,5 metros, en este sitio habrá espacios para 120 comerciantes.

De acuerdo a Verduga, la infraestructura de la Timoteo Quevedo sería entregada hoy por el contratista, fecha que hasta ayer no había sido confirmada por la entidad ejecutora de la obra. “La construcción está en un 98 por ciento, esperamos recibirla mañana (hoy), pero no podemos hablar de entrega a comerciantes hasta que no se nos entregue”, indicó Verduga.