LA HORA (Quito) Ecuador solicitará a Brasil pedir información sobre Odebrecht

Delegación de la Fiscalía, Procuraduría y la Secretaría Anticorrupción ampliará la asistencia penal internacional. Documento por documento, la fiscal general (e), Ruth Palacios, revisó el expediente de la investigación de los casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Así, identificó que "faltan algunas cosas". Por eso, el próximo jueves viajará a Brasil para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de ese país. El viaje no será exclusivo de la Fiscalía. También irá el procurador general, Íñigo Salvador, y el secretario anticorrupción, Iván Granda.

El objetivo es revisar el proceso penal en Brasil, donde ya existen funcionarios sentenciados, e identificar la información que se incluiría dentro de la asistencia penal para continuar con la investigación.



Por ejemplo, el testimonio del exvicepresidente de Odebrecht Luiz Mameri, que no consta en el expediente. Él señaló a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, como una de las personas que habría recibido coimas. Sin embargo, “todavía no hay elementos suficientes” para vincularlo, dijo Palacios.



“Nos interesa ir allá, a la mata misma, ampliar el expediente. Vamos a complementar la información que nos falta en el proceso”, confirmó Palacios, en un conversatorio con medios. Además, dijo que averiguará si la información que falta fue entregada por Brasil al exfiscal Carlos Baca Mancheno y no incluida en el expediente. En caso de que sí haya sido entregada, pero no adjuntada a los archivos, se abriría una investigación por fraude procesal.



Criterios

En el viaje se podrían recuperar “todas las diligencias que se evacuaron allá, específicamente las coimas entregadas en Ecuador”, explicó el abogado Julio César Sarango, quien demandó al expresidente Rafael Correa y otros, por esta trama de corrupción.

“En el expediente en Brasil están todos los testimonios de los exfuncionarios, los audios y videos. Además, debería estar todo el expediente de la investigación y proceso de Estados Unidos”, agregó.



Por su parte, Gilbran Loor, gerente general de Odebrecht, señaló que no hay ninguna notificación oficial de “un apoyo de la empresa ante el Ministerio Público en Brasil”, pero insistió en la predisposición de de proporcionar la información que la Fiscalía requiera. Finalmente, la Fiscal indicó que los expedientes están regados, por lo que se concentrarán los procesos, para que un fiscal revise la información global de los casos. (AGO)

Entrega de dinero

° Para esta semana estaba prevista la audiencia para “pedir la autorización para el pago por consignación” de los 13 millones de dólares que el gerente general de Telconet, Tomislav Topic, ofreció devolver, confirmó la fiscal Ruth Palacios. Se presume que ese dinero fue depositado por la empresa china Glory Internacional, con un monto entregado por Odebrecht que correspondía a coimas para exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa. La función de la Fiscalía es “encausar el pago”, dijo Palacios. Sin embargo, Topic no acudió con su abogado a la audiencia y está previsto que se fije para la próxima semana. El abogado Jorge Zavala Egas indicó que “hubo un error de notificación”, por lo que no asistieron. Palacios explicó que el fiscal que estaba a cargo del caso fue removido después de que realizó mal el pedido de asistencia penal internacional con China, la cual fue rechazada y será enviada nuevamente.