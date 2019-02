RECLAMO: Guillermo Lasso a sus asambleístas: Si no comparten la visión de CREO, pueden seguir su propio camino

El llamado de atención se realiza porque legisladores del movimiento votaron de manera dividid, unos a favor de mantener el artículo 98 de la Ley de Comunicación y otros en contra El ex candidato a la presidencia y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, pidió que los asambleístas de su bloque, que "no compartan la visión" del movimiento "deben quedar libres para seguir su camino". El reclamo se realizó en referencia a los legisladores del partido político que votaron a favor del artículo 98 de la Ley de Comunicación que protege la producción audiovisual nacional y no permite el ingreso de publicidad extranjera.