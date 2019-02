Selección de jueces del TCE finalizaría antes de las elecciones de marzo

Hay once postulantes, dos mujeres y nueve hombres El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) lleva a cabo el concurso para la selección de los jueces definitivos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y se espera que los recursos legales electorales que se deriven de las elecciones seccionales de marzo de 2019, sean tratados por un nuevo TCE, que estaría elegido a mediados de marzo.

Hay once postulantes, dos mujeres y nueve hombres, que esperan llegar a ocupar tres de las vocalías principales del TCE y las cinco suplencias que están a cargo de jueces transitorios.

Al momento, los participantes están en la etapa de rendición de un examen oral sobre temas relacionados con la jurisprudencia electoral, que se tiene previsto que concluya este lunes 18 de febrero.

El concurso no tendrá una prueba escrita y el examen oral tiene una valoración de 50 puntos y los otros 50 serán los méritos.

De acuerdo a los plazos establecidos en el mandato de elección, si se califican impugnaciones, los nuevos jueces estarían elegidos a finales de marzo; es decir, luego de los comicios; pero si no se califican objeciones, culminaría a mediados de marzo.

Sin embargo, advierten varias irregularidades dentro de este proceso. Richard González es uno de los participantes y denunció, entre otras cosas, que no se conocen los criterios concretos para la calificación de méritos y existe "una falta de transparencia de la información del concurso". Además, criticó que no se ha publicado los motivos para que dos personas que no pasaron la primera fase, continúen en el concurso. Una de ellas, la juez del TCE transitorio, María de los Ángeles Bones Reasco.

(PP)

Fuente: El Universo, EcuadorInmediato