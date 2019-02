Concesión de CNT "no es una obligación del FMI, sino una decisión moral del Presidente", asegura Santiago Cuesta

Comentó que se busca entregar competitividad a las distintas empresas del Estado El Consejero para la Optimización del Estado, Santiago Cuesta, se refirió a la decisión del Gobierno de concesionar ciertas empresas públicas, como CNT. "Esta no es una obligación del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino una decisión moral por parte el presidente Lenín Moreno".

Habló sobre la decisión de gobierno de la reducción del 10% de la nómina de las empresas públicas. “Lo que realmente se pidió desde el Gobierno era una baja en la nómina y no del personal. Si hay un empleado que gana USD$ 5 mil dólares y 6 de USD$ 500, se procederá a la desvinculación del que gana más, porque con los recursos que se destinan para ese puesto se financia a 6 empleados”

“Ahora los propios trabajadores nos han hecho ofertas mucho mayores al 10% en las empresas públicas. Eso quiere decir que ellos saben quiénes son los pipones de Correa, los que no son funcionarios del Estado. Estamos logrando que los sindicatos y las empresas del Estado se sienten a dialogar y los propios gremios entreguen propuestas de reducción”.

Comentó que hay gremios que estuvieron de acuerdo con su advertencia de que si trabajadores salían a protestar en horarios de trabajo deberían ser “solicitados el visto bueno”. Recordó que el Gobierno se ha reunido ya con todos los gremios y sindicatos de las empresas públicas.

“Hay algunos desadaptados que no tienen nada que ver con estas organizaciones. Por ejemplo, Washington Silva. Él no representa a nadie, él me acusa de que soy facista. Hay maneras de ofender, pero lo peor es que se autotitulan líderes de gremios que ni siquiera existen, es decir, es realmente vergonzoso”.

El consejero de gobierno restó representatividad y legitimidad a centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, CEOLS, CUT y otras pues dijo que “ya no representan a nadie”. “Hoy no representan nada, el señor Villavicencio (presidente del FUT) solo dice mentiras”.

“Que entiendan todos los sindicatos que ellos no son los dueños de las empresas del Estado y por ende un par de mamarrachos no pueden llamar a una manifestación en horarios laborables”. Explicó que la ciudadanía en general no debe preocuparse por esta reducción en la nómina.

“Nadie debe preocuparse, solo los pipones. Por ejemplo, Claro y Movistar tiene entre las dos 4 mil empleado, ahora, CNT tiene 8 mil empleados. Hay el doble de empleados, eso no es normal, esto responde favores que se la hacen al asambleísta, ministro, amigos, entre otros”.

También se refirió al proceso de concesión de CNT, “esto solo es un cambio en la administración. Se está contratando a una empresa para vuelva eficiente varios sectores”. Aseguró que en este proceso ya se ha avanzado y el modelo de contrato ya está definido, “ahora sobre el precio de la empresa lo determinará por la banca de inversión, el dato que yo di fue un estimado”.

Cuesta señalo que no es una exigencia del Fondo Monetario Internacional la concesión de empresas públicas, “esto es una necesidad. El presidente dijo que nosotros éramos un Gobierno de transición a la honestidad. No es posible que nuestras empresas se manejen de esta manera”. Cuesta aseguró que se van abaratar los precios de los productos de CNT, “esta no es una decisión porque el FMI nos obliga es un acto moral del Presidente para poner en buena ruta a las empresas del Estado”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato