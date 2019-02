EL TELÉGRAFO (Guayas) 21 cámaras captaron el ingreso de la ambulancia falsa a la cárcel

El juez dictó prisión preventiva, por asociación ilícita, en contra de 21 policías en servicio activo, cuatro civiles que vigilaban desde un centro de monitoreo y una persona privada de la libertad

La falsa ambulancia cargada de objetos prohibidos pasó sin problemas por la puerta grande de la cárcel y llegó hasta el área de máxima seguridad, donde están los internos de mayor peligrosidad. El carro “disfrazado” estuvo aproximadamente 15 minutos dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en el km 17,5 de la vía a Daule, en la periferia de Guayaquil.

Las autoridades aún no precisan cuántos artículos y de qué tipo entraron en la supuesta ambulancia. De acuerdo con información de un agente de Inteligencia, de quien se reserva su identidad, ingresaron televisores, congeladores, más línea blanca, licores, entre otros elementos. El ingreso ilegal ocurrió el 2 de enero de 2019 y más de un mes después 26 personas fueron detenidas: 21 policías en servicio activo, cuatro civiles que monitoreaban las cámaras de seguridad y un privado de la libertad.

Entre los agentes aprehendidos hay un subteniente, tres sargentos, 10 cabos y siete policías. Prisión preventiva para todos La audiencia en contra de los 26 procesados se realizó desde las 04:30 del lunes 18 de febrero y durante cuatro horas en la Unidad Judicial Penal Norte del Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

El juez Aquiles Dávila dictó prisión preventiva en contra de los sospechosos. A la diligencia fue llevado Jorge Luis Zambrano González, conocido con los alias de “JL” o “Rasquiña”, líder de la banda de “Los Choneros”.

Él permanece preso en el pabellón de máxima seguridad especial y supuestamente era a quien iba dirigido el pedido de la ambulancia. Walter Romero Jaén, fiscal encargado de la investigación, informó que las 26 personas fueron procesadas por el delito de asociación ilícita y que la instrucción fiscal durará 90 días. Durante ese lapso se pretende vincular a otros involucrados. “La furgoneta con logos del Ministerio de Salud Pública (MSP) pasó los filtros de seguridad con objetos prohibidos.

Aparentemente línea blanca y otros artículos”, indicó el funcionario. Agregó que los procesados son quienes, cuando ingresó la ambulancia, debieron cumplir funciones para evitar la entrada de los artículos no permitidos y también quienes monitoreaban las cámaras de seguridad. “En esta diligencia se revisaron 21 videos captados desde diferentes ángulos, que son los elementos para sustentar la acción de la Fiscalía”, indicó.

Agregó que aún no se logra identificar a las personas que vestían de negro y que ayudaron a desembarcar los cartones que entraron en la falsa ambulancia.

Familiares indignados

Los familiares de los procesados estuvieron durante toda la diligencia en un pasillo de la Unidad Judicial. Estaban desesperados porque para ellos hay otros involucrados que deben ser considerados. María Rugel es madre del cabo segundo Efrén Q. Cuenta que hace cuatro meses llegó a trabajar a la cárcel, antes era sastre de la institución.

“Mi hijo es inocente. Él estuvo ahí, pero no en las puertas por las que entró la ambulancia. ¿Por qué no está detenido el director de la cárcel?”, cuestionó. Mariana Campoverde también aseguró que su vástago, el policía Carlos V., estaba de turno, pero que ni siquiera vio la falsa ambulancia. “Es injusto que detengan a todos los que estaban de turno. Deben atrapar a quienes estaban en los filtros”.

El abogado Víctor Balcázar Castro defiende a 12 de los agentes procesados. Él mencionó que aunque estuvieron de guardia la noche del 2 de enero, sus áreas de responsabilidad no eran por donde pasó la ambulancia. “Los responsables no han sido detenidos. No sé quiénes son, pero aquí deben estar el director de la cárcel y el coronel de Policía encargado del centro”. Víctor Vega, abogado de Marjorie T., la única mujer policía capturada por este caso, manifestó que ella había pedido permiso para salir a realizar unos trámites y que cuando llegó la ambulancia ya estaba adentro del reclusorio.

“La compañera policía tiene tres meses de servicio en la cárcel y ya tiene más de 10 procedimientos en los que detectó a personas que ingresaban artículos prohibidos, principalmente droga escondida en las partes íntimas, y también equipos de comunicación”.

Para él es un problema que ahora Marjorie T. sea enviada a la cárcel donde permanecen presas las personas que ella detuvo. Walter Sarmiento representa a uno de los civiles y basa su defensa en que no se han individualizado las responsabilidades. “Él estaba de turno, pero no monitoreaba el área de máxima seguridad, sino de atención prioritaria. Han detenido a todo el personal de turno, pero no a los que están vinculados”. (I)