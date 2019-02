Presidente Lenín Moreno anuncia la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción (VIDEO)

"Un grupo de expertos, internacionales, independientes, darán seguimiento y apoyo al trabajo de nuestras instituciones", explicó El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción. El Jefe de Estado informó que dispuso a canciller José Valencia comenzar, desde hoy, reuniones con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional, el BID y el cuerpo diplomático para implementar iniciativa "de forma inmediata".

La Comisión Internacional contra la Corrupción apoyará a las instituciones del Estado encargadas de la denuncia, de la detección, de la investigación y de la judicialización de los actos de corrupción, explicó Moreno. También se concertarán estrategias e intercambio de información para la recuperación de bienes y activos.

Según el jefe de Estado, se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, pero “la velocidad y la profundidad de nuestros logros no son suficientes”. “Hemos consolidado un modelo propio para enfrentar la corrupción y hoy con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, lograremos descubrir y responsabilizar todos los actos de corrupción que hemos denunciado”, aseguró.

Moreno recordó que “un ex vicepresidente y su tío, están presos. Varios funcionarios públicos están investigados, detenidos o se han fugado del país. Un ex ministro aceptó haber recibido sobornos en la trama ODEBRECHT. Ex ministros, ex gerentes de petroleras, ex funcionarios, están siendo procesados por la justicia”.

“Aun así, estos resultados no se acercan siquiera a la cantidad de casos de corrupción que descubrimos cada día. Hemos entregado a la justicia más de 500 denuncias de posibles actos de corrupción”, destacó.

Fuente: Ecuavisa

