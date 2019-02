Denunciantes de la existencia de la empresa offshore de la familia de Lenín Moreno anuncian nuevas revelaciones

Asambleístas de la Revolución Ciudadana y periodistas del portal "La Fuente" presentan recibos de compras y documentos de nuevas empresas De acuerdo a una nueva investigación publicada en el portal "La Fuente", Ina Investment Corporation es la nueva empresa offshore vinculada al círculo familiar del Presidente de la República, Lenín Moreno. Ésta, según la investigación, está vinculada a Xavier Macías Carmigniani, su esposa María Auxiliadora Patiño Herdoiza y a la familia del Jefe de Estado. Entre 2012 y 2016 esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Moreno recibió en su departamento de Ginebra, Suiza en el año 2015. Además, de una de esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un departamento en la costa Mediterránea en 2016.

En rueda de prensa y en mensajes de las redes sociales se abrió un nuevo escenario de debates sobre la base de denuncias, exhibición de documentos y además advertencias de nuevas revelaciones. Hasta que eso ocurra sostenemos la denuncia inicial:

A continuación, exponemos íntegramente, la investigación en mención:

Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.

El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá, proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.

Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra. María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).

El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).

En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas.

La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.

INA INVESTMENT CORPORATION

En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”

Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084. A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”. Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.

Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bankescribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.

Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.

En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó queIna fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.

Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshorerelacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.

Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.

Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.

Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.

El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.

Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama, con recursos de INA.

LA PLAYA

Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano. Con respecto a esto, en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República:

“Sobre las preguntas relacionadas a las empresas: Ina Investment Co., Fundación Amore, Reforza

Me permito manifestar que se desconoce por completo cualquier información relacionada a la constitución legal de dichas empresas, sus accionistas o cualquier tipo de operación bancaria, corporativa o comercial, por lo que todo lo que usted manifiesta deberá ser consultado directamente a las personas y empresas que usted cita en el documento. También es importante mencionar que el Presidente Lenin Moreno Garcés desconoce cualquier tipo de relación que pudiese existir entre estas.

Respecto a facturas a nombre del Presidente de la República

Ningún tipo de compra de servicios o productos realizada por el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés ha sido cancelada por Ina Investment Co. o alguna de las empresas mencionadas. Es importante destacar que el primer mandatario jamás ha autorizado a dichas empresas que realicen compras, pagos o emitan facturas a su nombre.

Sobre fondos trasferidos entre personas y empresas que usted cita en el documento

Reiteramos que al no tener los elementos o información sobre las actividades societarias y comerciales de estas empresas, resulta imposible emitir un juicio de valor o determinar si existen indicios de actividad ilícita alguna.

Respecto a aportes en campaña

El balance consolidado, listado de contribuyentes con la determinación de los montos y sus respectivos justificativos de la campaña presidencial 2016 – 2017 fue entregada oportunamente al Consejo Nacional Electoral, tal como lo dispone el artículo 230 del Código de la Democracia.

Sobre Fondos destinados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.

Me permito informar que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad fue la entidad responsable de recibir y administrar los dineros que se obtuvieron con la finalidad de aportar para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 16 abril de 2016. Esta información detallada de los donantes y gastos realizados la puede obtener directamente en la Federación.

Si usted requiere algún tipo de información adicional que aporte a su proceso de investigación, la Secretaría de Comunicación y el señor Presidente de la República estamos prestos a facilitar la misma en caso de disponerla.”

Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 yfebrero de 2016, por un valor de 133,400 euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.

La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.

Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.

Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.

Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno.

La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.

Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.

Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.

LABERINTO OFFSHORE

En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.

La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.

Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.

Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.

Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.

El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.

Fuente: Portal “La Fuente”

