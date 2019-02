Concesionario de Radio Capital cuestiona al Presidente Lenín Moreno por reversión de frecuencia (VIDEO)

Asegura que medio de comunicación no violó ninguna norma y que cuenta con documentos para demostrarlo Luis 'Lucho' Andrade, concesionario de Radio Capital, de Portoviejo, publicó un video para dirigirse al Presidente Lenín Moreno y exigir una explicación sobre el informe de la Contraloría General del Estado en el que se revierte la frecuencia de la radio al Estado porque no se notificó el cambio de gerente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). "Es un informe ilegal que me deja en la indefensión. Tengo las pruebas de que sí se notificó, y se lo dice el director de Arcotel al contralor, que en el sistema Quipux de archivo consta la notificación", señala Andrade.