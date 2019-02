Corte Nacional de Justicia exige "parámetros claros" para evaluar a los jueces

Cuantitativos y cualitativos, son los que necesitan, según Paulina Aguirre Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), exigió "parámetros claros" para la evaluación de los jueces. "No es que no queramos rendir cuentas a la sociedad porque somos funcionarios públicos y estamos conscientes de que tenemos que hacerlo. Lo que hemos pedido siempre son parámetros claros para el tema de la evaluación", insistió.

Aguirre explicó que son parámetros cualitativos y cuantitativos los que se necesitan para este proceso. Cuantitativos respecto a la carga procesal, y cualitativos en cuanto a la redacción de fondo del fallo porque puede ser revisado, solamente, con los recursos que están previstos en la ley, por los Tribunales superiores.

La presidenta de la Corte y los jueces nacionales hicieron una visita protocolar al nuevo Consejo de la Judicatura. Allí manifestaron que estaban dispuestos a colaborar en la evaluación. “Eso se refiere a dar los insumos para la evaluación, porque, por ejemplo, la actividad de la presidenta de la Corte no está en el SATJE (sistema digital de registro de causas), entonces hay que colaborar enviando los insumos”.

Debido a que la evaluación todavía no ha sido anunciada, Aguirre explicó que todavía no se conoce el objetivo del proceso y si tendrá como fin la destitución de los jueces que no cumplan con los parámetros de calidad que establezca la Judicatura.

“El objetivo previsto en la Constitución es para mejorar el servicio del funcionario y quien no pasa la evaluación tiene un plazo para recuperarse y realizar una nueva evaluación. No sé cómo se vaya a actuar respecto de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, en jueces y conjueces que estamos sujetos a un periodo establecido por la Constitución”, agregó

(JPM)

Fuentes: Twitter El Comercio – La Hora - CNJ

