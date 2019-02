En denuncia contra offshore vinculada al Presidente Moreno, "no se plantea el cometimiento de ningún delito", según Juan S. Roldán

"Además mienten, la hija del Presidente no vive en Alicante sino en Barcelona", acota Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Presidencia, se pronunció respecto a la investigación publicada en el portal "La Fuente", sobre Ina Investment Corporation, la supuesta empresa offshore vinculada al Presidente Lenín Moreno, y aseguró que él no se relaciona en este caso, sino sus amigos y familiares. "Nada tiene que ver con el Presidente de la República, y en la denuncia no se plantea el cometimiento de ningún delito, es la creación de una compañía. El Presidente está creando una Comisión Internacional que revise estos casos, y esa comisión será imparcial", dijo.