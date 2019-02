Frickson Erazo, por fin, podrá jugar con Barcelona

El jugador llegó a mediados del 2018 al cuadro "canario" Después de varios meses de espera, finalmente, Frickson Erazo, podrá jugar con Barcelona. El abogado del club, Jorge Reinoso, fue quien dio la noticia que el jugador ya será habilitado y recibirá su carnet de la LigaPro para poder competir con el plantel amarillo en los diferentes torneos del 2019.

El colegiado de Barcelona Sporting Club (BSC), supo manifestar ante los medios desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que el defensa tricolor estará a disposición del entrenador Guillermo Almada para el torneo Serie A.

De esta manera, Erazo, quien viene entrenando con los toreros, defenderá los colores de los amarillos para esta temporada de LigaPro. El zaguero ecuatoriano asistió de nuevo a los entrenamientos de Barcelona con los jugadores que no viajaron a Uruguay para la pretemporada a inicios de año.

"Mucha gente quizás opina en las redes sociales o incluso en televisión sobre el hecho de si yo quiero o no quiero estar en Barcelona, cuando la verdad es que fueron otras situaciones que se presentaron que no me permitieron estar y jugar, porque yo, obviamente, vine para jugar", manifestó el 'Elegante'. (BGV)

