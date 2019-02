"Presidente Lenín Moreno debe irse a su casa, el pueblo debe quitarle el mandato", advierte Ricardo Patiño (AUDIO)

Aseguró que el Gobierno no ha cumplido con ninguna de las cosas que prometió antes de entrar al poder. Ricardo Patiño, excanciller de la República, en una entrevista en Ecuadorinmediato, habló sobre el pedido de revocatoria de mandato del Presidente Lenin Moreno que fue presentada por la Revolución Ciudadana. "El Primer Mandatario debe irse a su casa, no estamos buscando un golpe de Estado, queremos que el pueblo sea quien le quite el mandato que este mismo le entregó".