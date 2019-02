Ministro Carlos Pérez aseguró que CNEL y CELEC "no serán concesionadas"

Sin embargo, Ministra María Paula Romo dijo que se licitará la administración de ciertas empresas El Ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, aseguró que el Gobierno no tiene planeado concesionar a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ni a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). Aclaró que no ha mantenido reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).