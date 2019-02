LA GACETA (Cotopaxi) Malestar y preocupación entre usuarios de CNT por pago de 50 centavos en la planilla de servicio

Según varios ciudadanos que se acercaron a pagar la planilla de consumo telefónico en las oficinas de CNT se encontraron con la sorpresa que el cobro lo está realizando la empresa Facilito y que están cobrando 50 centavos adicionales al valor del consumo, hecho que generó indignación y molestia entre los ciudadanos.

Varios ciudadanos que utilizan el servicio de telefonía fija, internet, televisión satelital, al momento que se acercaron hasta las instalaciones de CNT- Cotopaxi a pagar las planillas de consumo se encontraron con la novedad de que deben pagar 50 centavos adicionales al momento de pagar su planilla y que al parecer el cobro de los servicios se habrían tercerizado.

Esta novedad generó reacción en varios usuarios quienes expresaron su malestar, ira y preocupación ante esta novedad y que se haya aplicado sin una previa información a la población, Fernando Almeida, usuario, conversó que el pasado 21 del presente mes, como todos los meses se acercó a pagar la planilla de consumo telefónico en las oficinas de CNT, y se encontró con la novedad que por cada factura están cobrando 50 centavos más, hecho que llevó a reclamar porque el cobro adicional de 50 centavos, pero no ha habido respuesta de ninguna autoridad dijo, este hecho motivó a varios ciudadanos acudir a la Defensoría Pública a poner la denuncia respectiva sobre dicho cobro, donde informaron que es una decisión nacional.

Almeida comentó que al momento de realizar el pago de las planillas nos enteramos que el cobro lo está realizando la empresa Facilito y para ello presentó la factura donde aparte del costo de consumo consta un rubro de 50 centavos adicionales, por ello como ciudadanos debemos reclamar y no permitir que nos sigan metiendo las manos al bolsillo, dijeron.

Otra de las personas consultadas dijo, no es justo que se esté cobrando un rubro adicional de 50 centavos por el pago de la planilla de consumo telefónico en CNT, sin antes haber informado a la población a través de los medios de comunicación o de un cartel en las ventanillas de la institución y saber lo que se está pagando.

Esta medida nos da a entender que el cobro de las planillas de servicio telefónico al interior de CNT se ha tercerizado, no es justo que cada día se vaya cobrando más impuestos, cuando existe mucha gente que no tiene trabajo, por ello los ciudadanos hizo un llamado al Gobierno para que se sensibilice y no siga aplicando más impuestos al pueblo y que no siga los pasos del gobierno anterior.

Frente a los nuevos cobros adicionales de 50 centavos en la planilla de servicio telefónico dentro de CNT, los usuarios hicieron un llamado a la gente a salir a protestar, porque no es justo seguir pagando este nuevo rubro en las planillas de consumo telefónico, internet y televisión satelital.

Ante este reclamo de los usuarios de CNT, este rotativo trató de conversar con el Gerente de CNT Cotopaxi, César Delgado, quien, indicó que no se encontraba en la oficina y el lunes 25 a partir de las 10:00 ofrecería una rueda de prensa para explicar sobre los reclamos de la ciudadanía.