Rafael Correa: "Si es necesario yo regreso al Ecuador, me lanzo como asambleísta o como parte de un binomio presidencial" (VIDEO)

El ex presidente de la República aseguró que tras una asamblea constituyente, recuperar la Patria, regresaría a Bélgica El expresidente de la República, Rafael Correa, en su enlace digital, se refirió a la coyuntura que vive el país y recalcó la necesidad de un cambio de gobierno. "Es necesario que la asamblea, el pueblo pidan que salga este Gobierno, que lo único que ha hecho es traicionar a todos. Si es necesario yo regreso a Ecuador y me lanzo como asambleísta o parte del binomio presidencial en elecciones anticipadas. Lo que debemos hacer es llamar a una asamblea constituyente y recuperamos la patria. Después de eso me regreso a Bélgica".