EL UNIVERSO (Guayas) 1.800 bebés mueren cada año, en Ecuador, antes de cumplir el primer mes

Los infantes nacen con problemas y deben ingresar a cuidados intensivos

La noticia llegó de sorpresa. Kenny, de 25 años de edad, dice que tenía un flujo menstrual normal cuando se enteró que ya tenía seis semanas de embarazo. “Incluso me sometí a una ecografía, no sabía que estaba en estado”, afirma.

Ahí un doctor particular le dijo que tendría gemelos (serían niñas). Desde entonces el embarazo se complicó. “Tuve náuseas, vómitos, un sangrado masivo”. Eran anuncios de lo que vendría: una de sus gemelas murió el 28 de diciembre pasado a los 15 días de nacida por lo que era una neonata, periodo que incluye a los bebés que llegan a los 28 días de vida.

Kenny no sabe si la causa fueron sus arduas jornadas de trabajo de doce horas como enfermera en las que permanecía de pie, cuenta. O la atención médica que recibió al inicio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde dice que un médico que la atendió le dijo que tenía una noticia positiva y otra negativa: “La buena es que aún siguen las bebés dentro de usted y la mala es que en cualquier momento las va a perder”, y que luego de eso la envió a la casa. Ante ello buscó atención privada.

Pero el reposo en casa que le prescribieron y las cuatro veces que estuvo internada por más de una semana no impidieron que el parto se adelantara. “A las 30 semanas de embarazo me hicieron la cesárea en el hospital Teodoro Maldonado Carbo (del IESS) porque una de mis hijas estaba sentada y la otra de cabeza. La que murió salió complicada con los pulmones, necesitó de incubación pero solo resistió quince días. Mi otra nena fue transferida al hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), salió mejor con los pulmones y no fue a incubadora”.

El resto es aún una historia con interrogantes. Que las niñas nacieron con una infección, le dijeron. ¿Pero cuál?, preguntaba ella. La respuesta llegó dos días antes de que muriera la niña, tenía la bacteria KPC (Klebsiella pneumoniae), un tipo de microorganismo que se contagia en entornos hospitalarios. Kenny y su otra gemela que logró sobrevivir también tenían la bacteria. Su duda es si la contrajo en su trabajo como enfermera o en el quirófano durante la cesárea. “La vesícula de la gemela que me queda no está bien desarrollada y solo se estaba alimentando con mi leche materna que se la daban en mínimas cantidades por sondas”.