DECISIÓN: Vinculan al Excoordinador de Gastos Especiales de la SENAIN por presunto peculado en caso "Caminito"

El Juez de Garantías Penales, Luis Enríquez, le prohibió salir del país y enajenar sus bienes Juan de Dios Lozano, excoordinador de Gastos de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) fue vinculado a la investigación que se sigue por el presunto delito de peculado dentro del caso "Caminito". En ese proceso se habría detectado el pago de USD $3,3 millones para identificar a los "hackers", conocidos como ‘Los Centauros’, que se introdujeron los sistemas de comunicación del Estado, entre ellas, cuentas de correos públicos y privados, y del Presidente de la República, otras altas autoridades del anterior gobierno, así como del director del diario El Telégrafo de entonces, Orlando Pérez.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), Pablo Romero, exsecretario de la entidad, no presentó ni justificó la información por el pago de USD $100.000 a un informante conocido como "El ruso", dentro de operación 'Caminito'.

Esta investigación nació de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, de septiembre de 2014.

Pero en este mismo portal de noticias el propio Romero reveló que esos pagos se hicieron a un experto en informática, al que se lo conocía como "El Ruso", con lo cual habría quedado descartada la teoría de que esos pagos no se hicieron y beneficiaron a Romero y otras personas.

En las interceptaciones hechas a los correos electrónicos del ex presidente Rafael Correa, sus secretarios de Comunicación y Planificación, además de otros ministros, también se "pincharon" las cuentas personales de personas como el ex director del diario público El Telégrafo, Orlando Pérez, quien denunció en varias ocasiones lo ocurrido, pero no tuvo eco en las autoridades ni en los medios de comunicación.

En este marco, la Fiscalía vinculó al exfuncionario. El juez de Garantías Penales, Luis Enríquez, dictó la prohibición de salir del país y de enajenar bienes. Además, la presentación periódica ante la autoridad.

AHORA| Fiscalía vinculó a Juan de Dios L., ex coordinador de Gastos Especiales de SENAIN, por el presunto delito de peculado. Juez de Garantías Penales, Luis Enriquez dictó prohibición de salir del país y de enajenar bienes. Además, presentación periódica ante la autoridad. pic.twitter.com/ECJO3V0g8K — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 2 de marzo de 2019

(JPM)

Fuentes: Twitter Fiscalía General del Estado – Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com