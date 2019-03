EXCLUSIVO: El pleno del CNE no dio paso al "exhorto" de Luis Verdesoto contra 6 candidatos al CPCCS

El vocal advirtió con la sanción ("una explicación moral") a aquellos que supuestamente hacían propaganda y recibió un sinnúmero de rechazos en las redes sociales Verdesoto escribió en su cuenta de Twitter: "He propuesto que el Pleno del @cnegobec emita un exhorto para los candidatos del @CPCCS. Los candidatos que se mencionan en el video que circula en redes sociales deben "explícitamente deslindar responsabilidades para no ser descalificados". Y el rechazo no se hizo esperar: con el hashtag #TeExhortoAQueMeExhortes miles de usuarios criticaron las "amenazas"