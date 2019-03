EL TIEMPO (Cuenca) Mujeres no paran, pero reivindican la lucha por la igualdad

Ayer cientos de mujeres se concentraron en la Glorieta del Parque Calderón en una movilización por el 8 de marzo Gloria Pintado tiene 44 años y tres hijos, ella es comerciante del mercado Diez de Agosto y cuenta que cada 8 de marzo escucha sobre las movilizaciones de grupos feministas, sin embargo, nunca ha ido a una, pues al ser la cabeza de su hogar debe permanecer en el trabajo todo el día.

Ella es consciente de la violencia que viven las mujeres y confiesa que fue la razón para separarse de su expareja. “Yo sé que muchas no pueden hacer lo que yo hice, aunque me cuesta entender esta lucha, sé que es para el bien de las mujeres y la apoyo”.

Según datos de la Dirección Municipal de Mercados, de los 10.030 comerciantes que hay en los mercados y ferias libres de Cuenca, 7.477 son mujeres; lo que revela que el 75 por ciento de la fuerza laboral de los centros de abastos es femenina, si ellas salieran a las calles, estos lugares quedarían casi vacíos.

Al igual que otros espacios. Esa es una de las razones por las que la movilización de ayer por el Día Internacional de la Mujer se convocó para las 17:00.

A esa hora, cientos de mujeres se concentraron en la glorieta del Parque Calderón. Su principal motivación fue la exigencia de políticas de prevención y atención de la violencia de género en el cantón.

El ‘Paro de mujeres’ no es reciente, pues ya en 1975 en Islandia el 90 por ciento de las mujeres del país abandonaron sus trabajos 24 horas en protesta por la desigualdad salarial. Esto es algo que se ha querido replicar en todos los países, según la activista Blanca Pesántez, aunque en Ecuador son solo movilizaciones.

Pesántez considera que “el día en que las mujeres paralicen sus actividades se va a valorar y visibilizar el importante aporte en todas las áreas en las que nos desenvolvemos”.

Sin embargo, para algunas mujeres esta no es una tarea fácil. Amparo Méndez, madre soltera y trabajadora de tiempo completo, señala que para ella es “imposible” paralizar sus actividades. “Puedo decir que tengo dos trabajos y admito que me encantaría paralizarlos, porque mucha gente cree que es una tarea fácil ocuparnos de todo. Hay muchas mujeres que somos el sustento de nuestro hogar y no podemos salir a las calles, pero las mujeres que salen es en nombre de todas y tienen mi apoyo”, menciona.

Azuay es la primera provincia con mayor prevalencia de jefatura de hogar femenina, un 37,25 por ciento de hogares tiene al frente a una mujer, según el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.

Pesántez señala que en el ámbito laboral hay desigualdad entre hombres y mujeres, sostiene que de los casos que conocen de mujeres que salieron del círculo de violencia para trabajar y mantener a sus familias, la mayoría lo hacen en empleos inadecuados.

En el 2018 la tasa de empleo global para las mujeres fue de 1,4 puntos porcentuales menor que la de los hombres, según el INEC, el 23, 97 por ciento de mujeres hacen actividades solo en el hogar, mientras que el 73,23 lo hacen fuera.

Para Daniela Cárdenas, miembro del movimiento Aequitas, una de las razones para que no se de un paro total de mujeres es porque falta descentralizar el activismo. “Es necesario hacer procesos de formación y acercamiento con las mujeres del área rural, de los mercados, amas de casas y generar mayor participación de todas ellas”.

Reconoce que muchas organizaciones han intentado este trabajo, pero hace falta empoderar a más mujeres para que estén presentes en las movilizaciones y actividades para frenar la violencia.