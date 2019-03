PSC tilda de "irresponsable e inaceptable" accionar de Presidenta de la Asamblea

Además, recalcaron que moción no fue aprobada, pero "no por falta de sus votos" La noche del domingo 10 de marzo, el bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y Madera de Guerrero (MG) difundieron un comunicado pronunciándose sobre la moción a la Asamblea Nacional para investigar los "posibles bienes en paraísos fiscales" del Presidente de la República. El comunicado se difundió a través de su cuenta de twitter. Además, recalcan que no responden "jamás a presiones o llamados".