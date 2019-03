Presidente Moreno acepta la renuncia de Guillermo León como ministro de Telecomunicaciones

Encargó la cartera de Estado al actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que el mandatario Lenín Moreno aceptó la renuncia de Guillermo León como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, presentada este 13 de marzo del 2019. El Jefe de Estado encargó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, esta cartera de Estado.

Con fecha 14 de marzo, circuló un documento de la Contraloría General del Estado (CGE) en el que predetermina su responsabilidad administrativa culposa al no cumplir con la recomendación 5 del informe de la CGE al no haberse revisado, en conjunto con los miembros del Pleno del CORDICOM, los 221 títulos habilitantes emitidos y otorgados en el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión realizado en el 2016.

De acuerdo a esta información, este incumplimiento ocasionó que no se hayan adoptado las decisiones que, en derecho corresponden, respecto a dichas concesiones.

La Contraloría aprobó el informe DNA4-0001-2019 el 11 de febrero pasado sobre el seguimiento a las 15 recomendaciones de carácter obligatorio y de aplicación inmediata que entregó a la ARCOTEL y al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), en junio del 2018 como parte de un examen especial.

De estas 15 recomendaciones, siete fueron cumplidas, otras siete no se han implementado por la falta de un nuevo concurso, y la recomendación cinco no ha sido cumplida: “En los casos en los que existan derechos adquiridos generados para el efecto de la emisión del título habilitante, deberá analizarse caso por caso, para la adopción de decisiones que en derecho correspondan”, señala el informe.

Pese a que hubo un intercambio de información entre la ARCOTEL y el CORDICOM y se resolvió la revisión de los títulos habilitantes de forma individual, la Contraloría concluyó que no se efectuó dicho análisis y no se tomaron las decisiones de cada caso, por lo que determinó que no se cumplió con sus recomendaciones.

