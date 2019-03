Paola Pabón usa derecho de réplica y responde en Ecuadorinmediato (AUDIO - VIDEO)

Audio ENTREVISTA PAOLA PABÓN



"A propósito del crecimiento que tenemos, somos víctimas de informaciones falsas, no verificadas", señala La candidata a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Fuerza Compromiso Social, Paola Pabón, solicitó a Ecuadorinmediato su derecho de réplica por el comentario en un editorial del programa El Poder de la Palabra, y la noticia publicada en nuestro portal el pasado 7 de marzo, sobre un audio que se viralizó en redes sociales en el que supuestamente ella recibió 'diezmos'. "Creo que una noticia tiene que ser veraz, verificada y contrastada. En el audio no está mi voz. Mi reacción de sorpresa fue porque hicieron una noticia sin contraste, que es un tema fundamental. Nunca me involucré con 'diezmos' o actos de corrupción", dice Pabón.