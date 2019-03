Más de una bancada no apoyaría reelección de Elizabeth Cabezas como presidenta de Asamblea

El audio filtrado sería una de las razones por las que no apoyan que Cabezas sea reelecta En mayo se elegirán a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y la actual presidenta, Elizabeth Cabezas, manifestó que cuenta con el apoyo de su bancada, Alianza PAIS, para la reelección. Sin embargo, varias son las bancadas que anunciaron que no apoyarán a Cabezas en este proceso, entre ellos, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, SUMA y algunos asambleístas independientes.

El audio filtrado de una conversación de Cabezas con la Ministra del Interior, María Paula Romo, sería una de las principales razones por las que más de una bancada no apoyaría su reelección.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana pidieron la renuncia de Elizabeth Cabezas por un presunto bloqueo de investigación al jefe de Estado, Lenín Moreno, por sus supuestos nexos con hechos de corrupción.

Ante esto, la presidenta del Legislativo manifestó que no renunciará y que, incluso, cuenta con el apoyo de su bancada para la reelección. Días atrás, enfatizó que no se aferra al cargo y que, en el caso de que se abra una investigación al interior de la Asamblea, no solo daría “un paso al costado” del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sino también de la Asamblea.

Para Eliseo Azuero, asambleísta independiente, Elizabeth Cabezas debe terminar su periodo y luego se resuelva quién debe dirigir la Asamblea. Considera que no es viable que continúe al frente del Legislativo, tras el audio filtrado.

Asambleístas de la bancada de SUMA, de Integración Nacional, así como del Partido Social Cristiano, también se sumaron a la idea de que Elizabeth Cabezas no debe continuar en la presidencia del Legislativo.

Está previsto que en mayo próximo se realice la eleccción de las nuevas autoridades de la Asamblea, así como de las Comisiones Legislativas.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, Sonorama