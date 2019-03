Carlos Espinoza promete que de llegar al CPCCS, los ecuatorianos serán veedores de las actividades de las nuevas autoridades

"Los actuales dirigentes de las instituciones de educación superior públicas y privadas, que me están apoyando, son los que van a trabajar conmigo", asegura "De corazón, no más politiquería" es el eslogan con el que el catedrático Carlos Espinoza Cordero promociona su candidatura para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). "Vengo de la academia, conozco la preocupación que nace de las aulas, de la gente joven, porque el Ecuador debe mejorar, por sus problemas políticos, económicos y sociales", dice Espinoza, quien fundador y rector de la Universidad Metropolitana (UMET).

"El área de la discapacidad me hizo ver un espectro completamente diferente de la vida, salir adelante, buscar oportunidades, educarme, formarme, esa ha sido mi vida durante los últimos 25 años, y hoy he decidido salir a recorrer el Ecuador porque hubo una consulta popular, donde 6,600.000 personas votaron por el Sí, se invirtieron cerca de 44 millones de dólares, 14 organizaciones políticas nacionales se inscribieron, y hoy nos piden que anulemos el voto, parece que están confundidos porque la voluntad popular es la base de la democracia", señala.

Para Espinoza, la propaganda que realizan algunos políticos para lograr que los ciudadadanos voten nulo por los candidatos al CPCCS, solo hace que los ecuatorianos pierdan sus derechos.

"Ahora quizás nos quieren llevar a un nuevo golpe de Estado, y desvanecer la voluntad popular, es evidente lo que se está viendo en el Ecuador. Ojalá no se deje engañar el pueblo, que voten por sus candidatos para que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana".

"Yo soy rector universitario y no puedo ver la cara a mis alumnos o profesores para decirles que estamos regresando a una dictadura en el país, o perdiendo derechos para ampliar la democracia, ya no quieren respetar la voluntad popular", agrega.

Espinoza anuncia que de llegar al Consejo, "estaría dispuesto a diagnosticar las fallas y aciertos del Consejo transitorio, y mejorar lo que tenga que mejorar en el marco de la norma constitucional y las leyes que hacen del Ecuador un país de derecho".

"He recorrido el Ecuador y veo la preocupación de la gente, no saben por qué les están pidiendo el voto nulo para el Consejo. Estadísticamente el voto nulo no alcanzaría el número de votos de los candidatos, así que eso no me preocupa. Me preocuparía que la Corte Constitucional se pronuncie o quiera intervenir en este proceso de elecciones, cuando está expresamente prohibido que cualquier otra organización intervenga", sostiene.

Uno de sus planes de campaña es permitir que los ecuatorianos opinen, controlen y sean verdaderos veedores ciudadanos de las actividades de los candidatos que serán elegidos en las elecciones seccionales.

"Estos 25 años de experiencia en la academia he conocido exrectores, exprofesores, exdirigentes estudiantiles y los actuales dirigentes de las instituciones de educación superior públicas y privadas, que me están apoyando, son los que van a trabajar conmigo, es la sangre joven".

"Como conocedor del sitema de educación puedo invitar a los dirigentes estudiantiles de la escuela de derecho a participar como veedores, a los estudiantes de auditoría, de administración, a los comunicadores sociales a ser parte activa en la nueva reestructuración del CPCCS; existe la normativa y conozco al revés y derecho cómo hacerlo", manifiesta.

Destacata que se comprometió con la dirigencia estudiantil de diferentes facultades, "que de llegar al Consejo, la primera reunión de trabajo que tendré es con ellos, para poder ver la visión y la nueva estructuración que tendrá el Consejo".

"Estoy seguro que los medios no tradicionales en su mayoría estarán de acuerdo en ser parte del control, la veeduría y el segumiento de todas las acciones de las nuevas autoridaes que serán electas el 24 de marzo", dice.

