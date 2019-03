Rafael Correa: Chicaiza y Falcón "saldrán libres en los próximos días porque fue pactado con el Gobierno"

"Es el pago por haberme involucrado en un delito donde nada tuve que ver", precisó Luego de que el Tribunal de Juzgamiento condenó a 19 meses y 22 días de reclusión a los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón dentro del caso Balda, quienes se acogieron a la cooperación eficaz, el expresidente Rafael Correa alertó que podrían salir libres en los próximos días porque, dijo, "fue pactado con el Gobierno".

El exmandatario explicó, primero, que el plagio no fue con agravante y recordó que en Colombia se declaró secuestro simple. “¿Por qué se declararon culpables de un delito más grave y que no existió?, La respuesta es obvia, para que no prescriba, si fuera secuestro simple ya hubiese prescrito”, afirmó.

En el caso fue vinculado Rafael Correa por presuntamente ser quien dio la autorización para que se lleve a cabo la operación.

“Todo es un pacto con el Gobierno, les pusieron 1 año 9 meses, pero verán que salen en los próximo días porque ya están presos un año y con la rebaja del 40% de la prelibertad, saldrán en los próximos días. Esto fue pactado con el Gobierno, con el Ministerio de Justicia. Todo es un complot”, alertó.

Lastimosamente, dijo, no hay independencia judicial en el país. “En los próximos días el Ministerio de Justicia les da reducción de pena y ya salen libres. Es el pago por haberme involucrado en un delito donde nada tuve que ver”, criticó.

Reiteró que lo vincularon sin ninguna prueba y “se inventan un tipo penal que no existe para mantenerme 7 años fuera del país. Todo fue un complot”.

(PP)

Fuente: Enlace Digital, EcuadorInmediato