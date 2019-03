Fausto Lupera: "Desde el CPCCS exigiremos rendición de cuentas y verdaderas veedurías" (AUDIO)

Audio ENTREVISTA FAUSTO LUPERA



Planteará que se firme un Decreto Ejecutivo para la apertura de la banca internacional en el país Fausto Lupera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señala que una de sus propuestas es "acabar con los abusos y la corrupción,", pues desde la entidad exigirá rendición de cuentas y verdaderas veedurías. "La diferencia con este Consejo es que ahora es el pueblo quien nos va a escoger, por esa razón presenté mi currículum porque creo en la democracia", dice.

Recuerda que de los 203 ecuatorianos que postularon para ser parte del CPCCS, él ingresó en la lista de los 43 seleccionados porque no obedecemos a ninguna tendencia gubernamental o partidista.

"Uno de los requisitos fue no haber permanecido en un partido político, ni afiliado ni adherente, cinco años antes de la convocatoria; otra de las condiciones fue tener un título profesional por lo menos de tercer nivel; y pasamos todos los requisitos de que somos personas totalmente solventes para participar en estas elecciones", explica.

"Pasamos por dos procesos de impugnaciones, y yo salí airoso porque jamás he tenido problema de ninguna naturaleza, y he estado en posiciones importantes: fui consejero provincial de Pichincha, fui diputado nacional, asambleísta cosntituyente, jefe de bloque en Montecristi, gané la presidencia del Parlamento Andino y luego fui nombrado vicepresidente de EUROLAT (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana), además fui presidente de la Comisión Económica de EUROLAT en donde me enrolaba con todos los parlamentarios de América y Europa, en todos esos cargos cubrí a cabalidad mis funciones", añade.

No se considera correísta, y recuerda que en el gobierno de Rafael Correa hizo algunas denuncias sobre supuestos actos de corrupción.

"Tuve un atentado y me botaron en el Pululahua creyendo que ya estaba muerto. Tuve un juicio por traición a la Patria, que me siguieron en Montecristi. Me quisieron destituir cuando llegué con el informe de la investigación sobre la relación de las FARC con Correa, y no permitieron que esto entre en el orden del día. He luchado siempre por principios y valores", sostiene.

Para Lupera, el CPCCS se creó desde un principio con la intención de tapar actos de corrupción. "Este Consejo nombra a todas las autoridades, y las manejaba Correa con todos sus amigos, nombrando con concursos amañados, dándoles las preguntas para que se luzcan. La diferencia ahora es que el pueblo nos va a escoger, por eso presenté mi currículum porque creo en la democracia".

"Hay que acabar con todos los abusos, con toda la corrupción, ahora vamos a exigir rendición de cuentas, verdaderas veedurías, por eso los corruptos están nerviosos. Hay que revisar las tasas que cobra el sector financiero. Plantearé que se firme un Decreto Ejecutivo para la apertura de la banca internacional en el país. Quiero que se respete la tasa de interés legal, que es del 8%. En las telefónicas también hay corrupción, y voy a investigar el enrequecimiento privado injustificado", asegura.

Según Lupera, "tenemos que cambiar la Constitución", porque es la que ha permitido la corrupción de todos los organismos del sector público.

"Voy a impulsar una Asamblea Constituyente con las universidades, con los gremios, con los sindicatos, con las cámaras, los colegios de profesionales, porque en el 2021 utilizar la misma infraestructura de esta Constitución hiperpresidencialista sería grave, y ahí desaparecerá el CPCCS porque en derecho se deshace como se hace, y no se lo hará a través de una consulta popular", finaliza.

