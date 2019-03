"El reto en Quito es cambiar al Municipio, volverlo amigo y socio de los ciudadanos": Mónica Sandoval, candidata a concejala (AUDIO)

Audio ENTREVISTA MÓNICA SANDOVAL



"Algunos postulantes ofrecen construir obras, calles; eso no lo pueden hacer, sino dos tareas fundamentales: legislar y fiscalizar", señala Mónica Sandoval, candidata a la concejalía de Quito por el Distrito Sur, con el movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5, asegura conocer las necesidades de los habitantes de este sector, pues vive en Quitumbe. Su plan de trabajo tiene cuatro ejes: empleo, seguridad, Quito Verde y Cultura. "Tenemos una ciudad dividida, en unos sectores tienen todo y en otros no hay nada, eso tiene que cambiar", dice.

Es abogada y fue funcionaria del Municipio de Quito durante 20 años. Esta experiencia le permite conocer exactamente lo que se hace en el Concejo Metropolitano.

"Ese es el problema con otros candidatos, que no conocen lo que se hace. He visto sus propuestas, ofrecen construir obras, calles; eso no pueden hacer los concejales, sino que tienen dos tareas fundamentales: legislar y fiscalizar, sobre ese ámbito, la responsabilidad es la ejecución de la agenda legislativa y de fiscalización", explica.

Para Sandoval, Quito es una ciudad dividida, "en unos sectores tienen todo y en otros no hay nada. El problema se refleja en el presupuesto porque le pones el corazón para ejecutar todo lo que te sirva a ti, y el resto no pasa nada. Ahora debemos tener un presupuesto más democrático donde se use la mayor cantidad de recursos para atender a quienes no han sido atendidos en las anteriores administraciones".

"Tenemos que vernos como una metrópoli, por eso hay que cambiar las condiciones constructivas, a través de nuevas dotaciones de servicios básicos. El reto es cambiar al Municipio, volverlo amigo, socio, que cree las condiciones para realizar emprendimientos", sostiene.

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)