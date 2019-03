Diego Ordóñez: El mecanismo con el que se realizan las elecciones no fortalece la democracia (AUDIO)

Audio ENTREVISTA DIEGO ORDÓÑEZ



"La promoción electoral tiene que ser de calidad", señala A dos días que se desarrollen las elecciones seccionales del 24 de marzo, el analista político Diego Ordóñez hace una evaluación de la campaña electoral, y considera que este proceso es el resultado del entorno jurídico que se creó en el gobierno anterior. "Hay una gran cantidad de postulantes con los incentivos de participación más corruptos y perversos que se pudieron estructurar en una legislación, el financiamiento de campaña por el Estado, las franjas electorales", indica.

Para Ordóñez, el mecanismo con el que se realiza el proceso de elecciones no fortalece a la democracia.

"Esto no es de ahora, solo que antes no era tan visible porque teníamos un movimiento grande y varios pequeños, ahora están todos dispersos y cada cual haciendo uso de recursos públicos para promoción personal y promover ideas disparatadas, esto no fortalece a la democracia porque la promoción electoral tiene que ser de calidad. La democracia debe tener la construcción de proyectos políticos, que no empiecen y terminen en el proceso electoral", añade.

Ordóñez ve difícil que los candidatos nuevos que participan en estas elecciones, trasciendan en la vida política.

"En Quito, por ejemplo, hay 19 candidatos para alcaldes y de seguro muy pocos de estos, después de las elecciones, se convertirán en proyectos políticos, solo aquellos que ya tienen una participación anterior, que han construido una organización política, y a partir de eso podrían tener una proyección", indica.

"Este es uno de los temas que debe llevar a un acuerdo sobre la necesidad de desmontar toda esa estructura que se creó en los 10 años del correísmo porque el resultado ha sido la dispersión en lo político y la corrupción en lo moral", añade.

Según Ordóñez, la estructura anterior era la de un partido único, "que en los 10 años tuvo Consejo Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, Corte Constitucional, todas las superintendencias y organismo de control subordinados al poder de quien en ese momento consideraba que era jefe de Estado, y como tal, en su versión autoritaria, era jefe de todos los funcionarios, era lo que Correa sostenía".

"Cuando este modelo, que estaba orientado a fortalecer el caudillismo, se derrumba, el proceso termina en esta dispersión destructiva a la construcción de una democracia sólida, de calidad. Un sistema electoral debería propender a crear organizaciones nacionales, y si hay organizaciones locales, que sean de influencia exclusiva local. La legislación actual permite que esos movimientos pequeños tengan incidencia nacional", manifiesta.

Añade que "es importante fortalecer la representación de minorías, y eso tiene que ser garantizado en una democracia, pero hay que llegar a un acuerdo de cuáles son minorías representativas y cuáles minorías mínimas".

Al referirse al trabajo que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, manifiesta que "permitió desmontar lo que durante 10 años fue la barrera para proteger la corrupción, y lo lograron en gran parte, aunque creo que han cometido muchos errores".

"Este engendro del correísmo es el CPCCS. Creó una estructura y forma de designación que me parece desacertada. No puedes elegir fiscales por concursos por quién sabe mas el COIP (Código Orgánico Integral Penal). El sistema normativo está orientado a esa forma de designación, que no me parece la apropiada".

"Sigo pensando que el sistema, aunque tenía grandes o pequeñas fallas, es la designación en un proceso más transparente, en una Asamblea, que siete voluntades manipulables en un Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo transitorio operó con ese esquema de designación, con el que se quiere controlar todo", agrega.

Ordóñez considera que "el grave problema de la democracia ecuatoriana es que tienes poderes políticos detrás del control de la estructura del Estado, y eso que hay que romper".

"Por eso sostenemos ir al voto nulo para expresar ante las urnas un rechazo, porque ese Consejo puede estar integrado por ángeles, pero sigue siendo un organismo que tiene que ser eliminado", concluye.

(FO)

