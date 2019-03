"Pacto entre socialcristianos y Lenín Moreno está tratando de echarse abajo el CPCCS", alerta David Chávez (AUDIO)

Audio Marzo 22 - David Chávez



A criterio del sociólogo y analista político, las elecciones del 24 de marzo cerrarán un proceso de recomposición de fuerzas políticas en el país Las elecciones de este domingo, 24 de marzo, cerrarán un proceso de recomposición de fuerzas políticas en el país, comentó el sociólogo y analista político, David Chávez, en una entrevista exclusiva para Ecuadorinmediato.com. A su criterio, dos sectores serán los que disputen y den sorpresas en estos comicios: El Partido Social Cristiano y el "correísmo". Pese ello, criticó la existencia de "maniobras" para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). "El Pacto entre socialcristianos y Lenín Moreno está tratando de echarse abajo el CPCCS", alertó.

“Creo que el mayor problema es el cómo llenamos este cráter político que Moreno y sus aliados han construido con el ánimo de destruir a la ‘dictadura’ correísta. Es decir, han creado el único modo que tenían para romper la ‘hegemonía’ que tuvo el correísmo durante 10 años era provocar un profundo vacío político, es decir, despedazar la institucionalidad del Estado”, comentó.

Para el analista, es absurdo suponer que todo lo que hizo el correísmo en los 10 años de gobierno. Remarcó, en este sentido, que lo que se está dejando de lado es que Rafael Correa tuvo una legitimidad electoral que no había sido vista nunca antes en el país. Razón por la cual no todo lo que hizo habría sido tan malo como para que la ciudadanía lo siga votando.

“Esto ha supuesto una recomposición de fuerzas políticas que viene, al menos, desde la anterior elección, cuando las derechas logran recuperar espacios en la presencia política. La hegemonía del correísmo comienza a fisurarse y creo que este es un primer cierre de ese largo proceso de casi 5 años de recomposición de fuerzas políticas”, acotó.

Según lamentó el analista, para poder “combatir” a este sector, las decisiones no solo fueron enfocadas a “atacar solo al correísmo”, sino que “se echó abajo todo el nuevo orden político” que en el gobierno anterior se había tratado de inaugurar. Por lo que considera como una lección, los comicios de este 24 de marzo, para cerrar un proceso de recomposición de fuerzas.

A su criterio, las movilizaciones en las calles no funcionarán porque pocas veces se ha visto una coalición de grupos de poder tan sólida en torno a un gobierno. “El régimen puede tener la credibilidad más baja del mundo, pero como está tan blindado por los grupos de poder: élites económicas, políticas, mediáticas, intelectuales; es muy difícil quebrar esa coalición”.

“Creo que estas elecciones no llenarán el cráter político creado por Moreno, considero que ninguna fuerza está en condiciones de hegemonizar el campo político. Lo que vamos a tener es un primer resultado en donde se va a ver cómo se decanta toda esta recomposición de fuerzas políticas para, más o menos, vislumbrar entre quiénes será la disputa de aquí hacia las Presidenciales”, acotó.

Más allá de los resultados concretos, opinó Chavez, las fuerzas políticas que van a salir mejor libradas dentro del marco de que “están debilitadas y no van a poder hegemonizar todo el campo político”, serán los socialcristianos y el correísmo. “Hay que vivir en otro planeta para no darse cuenta de que, entre el PSC y Lenín Moreno hay un pacto. Eso es cada vez más evidente, después del escándalo entre la Presidenta de la Asamblea (Elizabeth Cabezas) y la Ministra del Interior (María Paula Romo)”.

“Creo que ese pacto estaba tratando de construir, en medio de lo que han querido posicionar mediáticamente, aquello de querer echarse abajo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es muy difícil suponer que no fue así, que la jugada que hacen (Luis) Verdesoto y alguna gente de ahí (CNE), apuntaba a llevar a cabo un fraude para poder deslegitimar la elección del Consejo y vulnerarlo apenas nace”, opinó.

De acuerdo a su análisis, Jaime Nebot, líder socialcristiano y alcalde de Guayaquil, entiende que, tras el escándalo del audio filtrado, tiene que “recular y soltarse” de eso porque el engancharse con ese lío, en un momento de unas elecciones que podrían posicionarlo como posible presidenciable sería sacrificar lo menos por lo más. “Es decir, habría estado interesante golpearle al correísmo en el Consejo, si es que gana, o hacerlo gane quien gane; pero mejor me salgo y voy como demócrata. Está jugando muy bien al no ensuciarse porque para eso está Moreno”.

Según Chávez, la política de Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T, ha sido “de la mala” sin pensar en el bien común. “Son intereses muy particulares y todo lo que ha hecho él y el pacto cuántico, en el Consejo de Participación, ha tenido dedicatoria en contra del señor Correa y los correístas. Pero además, se han repartido todo”.

“Lo del CNE es producto de esos pactos, repartámonos, desde la CONAIE hasta los socialcristianos. Cuatro días antes de las elecciones no tenían un voto nulo y, en medio de eso, se les ocurre toda esta payasada del voto nulo. Nos guste o no, cualquier intento que tengan de alterar la estructura del CPCCS tiene que pasar por una Asamblea Constituyente”, dijo el sociólogo.

“Lo que creo que también mostrarán estas elecciones y ya lo mostraron las pasadas es que, hasta en eso, han sido inútiles. Es decir, han sido efectivos a medias. Lograron golpear duramente al correísmo, dejarlo al margen; pero ni siquiera en eso que se propusieron, pudieron lograrlo”, mencionó.

“Pero mi punto es que ni siquiera en aquello que se propusieron que era sepultar al correísmo lo lograron. Políticamente el correismo sigue dando pelea. Me parece que en ese juego lo que ha venido ocurriendo es que el Consejo de Participación no ha sido tanto este engendro sino que resulta que es una instancia poderosa a la que hay que deslegitimar si es que no está conformada con ellos (Gobierno)”.

Chávez comento que si habrían candidatos favorables a la banda del “Gallo Hervido”, “estoy seguro que a nadie se le ocurriría promocionar el voto nulo, es más, hablarían inclusive de fortalecer la democracia. El mismo cuento que nos metieron cuando íbamos a escoger la consulta popular”.

“Cuando decidimos si hacer o no la consulta popular decían que este Consejo iba a fortalecer la democracia. Basta ver como Lenin Moreno hacia el llamado a la consulta en una cadena nacional y el discurso que se tenía es que era necesario fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

Comentó que después de unos meses ahora el discurso ha cambiado por completo, “resulta que en cambio es un monstruo porque ellos no van a poder acceder al control”. Comentó que si la fuerza opositora llegará al Consejo de Participación se tendría un equilibrio en la política ecuatoriana-.

“Eso es algo que estaban pregonando en el Gobierno actual, pero en cambio ahora quieren desprestigiar a todo lo que es el Consejo. Lo que pasa es que el equilibrio de poderes ni ellos se lo creen es una demagogia total”.

Chávez se refirió a la derecha como fuerza política, “yo creo que la derecha siempre ha tenido una mala lectura del correísmo. Ese es el riesgo de tener asesores que piensan que la política es light. Este tipo de acciones generan golpes de cambio fuertes en cortos períodos de tiempo, pero no logran tener períodos de tiempo sostenidos”.

“Es decir como que es la flor de un día. Ahora l que se ve es el pánico que le tienen al correísmo pirqué saben que no es un fantasma, no es que sea algo olvidado por la población. Una de las dificultades muy significativas de esto es que las derechas antidemocráticas nunca supieron entender el correísmo”.

Para Chávez el correísmo significó una democratización real para la sociedad, “que esta fuerza política haya conseguido disminuir la pobreza, que la sociedad acceda a educación, seguridad y salud, además de mejorar las condiciones de vida es algo que la ciudadanía siempre tendrá presente”.

“Incluso consiguió hacer eficiente al Estado y todo eso generó una legitimidad de lo que fue el correísmo. Lo que pasó es que la gente podía ver efectos reales y cambios plausibles en la sociedad”.

El analista aseguró que hay un diferencia entre el correísmo ya que tuvo pruebas de un cambio. “Ellos (la derecha) decían que podían gobernar mucho mejor pero lo que hemos podido observar es que han despedazado al país. Ahora tenemos un estado de putrefacción política y por ese motivo el correísmo se ve fortalecido”.

“Es necesario echar abajo los cuentos. Por ejemplo, Jorge Glas está preso con menos indicios de responsabilidad penal que los que le han encontrado al Presidente Moreno con los INA Papers”. Para Chávez es necesario que se investigue al Primer Mandatario por la denuncias en su contra.

“Hay una contaminación de la política, si es que al mando hay personas o líderes mediocres, pasa lo que está ocurriendo hoy en día en el país. Moreno es un rey Midas de la ineptitud y mediocridad, es decir todo lo que va tocando se convierte en eso”.

Comentó que esto ha hecho que el Estado se paralice, “ahora ya no tenemos un Estado más democrático. La justicia está funcionando pero no es democrática porque siempre va a depender si alguien tiene padrinos para que te agiliten las cosas. Por ejemplo, aquello lo que paso con las frecuencias”.

Asimismo el entrevistado se refirió a la prensa con respecto a la campaña electoral: “Uno puede decir que los medios de comunicación desde la presidencial del 2017 no paran de estar en campaña. Es penoso, pero muestra lo que es este país, en este lugar estamos muy mal acostumbrados a los engaños sociales”.

“El país se acostumbró mucho a que el tuerto es el rey. Cuando se dice que tenemos medios de comunicación de trayectoria pero por ejemplo, lo de INA Papers fue invisibilizado totalmente por los mismos”.

Chávez aseguró que el correísmo, con todo lo que he pasado, se ha reforzado. “El correísmo es una experiencia exitosa de cumplimiento de un plan de gobierno y es algo que no había ocurrido nunca”. (BGV)

