"La traición de Lenín Moreno", según el portal web JACOBIN Magazine

El Presidente de la República Lenín Moreno fue electo bajo un plan de gobierno que "no ha sido cumplido" En un artículo publicado por Timm Benjamin Schûtzhofer, en el portal web JACOBIN Magazine, se explica cómo ha sido el proceso de cambio que ha ocurrido en el Gobierno actual desde que el Presidente de la República, Lenín Moreno, fue electo en mayo del 2017 hasta mediados del 2018 donde se pudieron observar cambios importantes en políticas económicas y sociales en referencia al régimen anterior.

A continuación el artículo traducido:

¿Están empezando a deteriorarse las condiciones sociales en el Ecuador? Un informe publicado en junio de 2018 sobre la pobreza y la desigualdad por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador encontró que la pobreza aumentó ligeramente entre junio de 2017 y junio de 2018. Las cifras demuestran que con un 24,5 por ciento de la población viviendo en la pobreza se ve un aumento respecto al 23,1 por ciento del año anterior. Si bien estos números pueden parecer bajos, podrían ser una señal de lo que vendrá cuando el gobierno ecuatoriano bajo Lenín Moreno se duplique en las políticas económicas que favorecen la austeridad y la desregulación al intentar desacreditar a la izquierda.

El pronóstico político y económico parecía bastante diferente cuando se eligió a Moreno en abril de 2017, representando al partido gobernante de centro-izquierda, Alianza PAÍS, derrotando, por poco, al banquero neoliberal Guillermo Lasso. La izquierda latinoamericana, en el contexto de un resurgente giro a la derecha, se sintió aliviada: los espectadores esperaban que Moreno continuara con los avances progresivos que su antecesor, Rafael Correa, había logrado durante su ejercicio en el cargo bajo la Revolución de Ciudadana, tal vez con una ventaja más suave. Pero una vez en el cargo, Moreno se volvió rápidamente sobre sus promesas de campaña, gobernando con una agenda neoliberal de derecha que ya ha socavado los logros de la Revolución Ciudadana y podría amenazar con enterrarla por completo.

Alianza PAÍS ahora está dividido. Moreno, quien se desempeñó como vicepresidente de Correa de 2007 a 2013, ha cambiado el liderazgo del partido y sus prioridades. Correa y sus partidarios abandonaron el partido en enero de 2018 y desde entonces no se les ha permitido formar sus propias estructuras de partido. Mientras tanto, bajo el liderazgo de Moreno, Alianza País ha perdido gran parte de su apoyo anterior. Desde su inauguración, Moreno ha afirmado que su gobierno heredó una crisis económica e institucional, presentando las políticas de ajuste neoliberal y la austeridad como la solución.

En el proceso, Moreno y sus aliados han criticado los proyectos de infraestructura de la era Correa como ejemplos de corrupción y mala gestión del gobierno, así como los proyectos de educación y tecnología de piedra angular, como el centro de innovación conocido como Yachay City of Knowledge. También advirtió que la refinería de petróleo recientemente remodelada en Esmeraldas resultó gravemente dañada: su cierre temporal programado se pospuso varias veces hasta que finalmente se promulgó en marzo de 2019. Moreno ha afirmado que Correa instaló una cámara en el palacio presidencial para monitorear cada uno de sus movimientos.

Las nuevas autoridades también intentaron enjuiciar a Correa en numerosas ocasiones en un claro intento de persecución política. Uno de los intentos fue llevar a Correa a juicio por secuestro sin evidencia notable. Interpol no emitió un aviso de alerta roja citando derechos humanos.

Lejos de ser una disputa personal entre dos políticos importantes, a menos de dos años de su mandato en el cargo, Moreno ha demostrado que, a pesar de ser elegido como candidato de la izquierda, su gobierno está ejecutando una agenda de derecha.

La Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana, dirigida por Rafael Correa de 2007 a 2017, siguió un período de alta inestabilidad e insatisfacción con el modelo de desarrollo neoliberal. Grupos empresariales influyentes y bien conectados políticamente pudieron negociar regulaciones especiales y capturar alquileres a través de cárteles y monopolios. Entre 1996 y 2006, ningún presidente electo pudo completar su mandato.

A fines de la década de 1990, Ecuador se deslizó en una grave crisis luego de la desregulación financiera. La producción económica se desplomó y el estado desembolsó miles de millones para rescatar a los bancos. El entonces presidente Jamil Mahuad, cuyo gobierno tenía estrechos vínculos con el sector financiero, fue finalmente derrocado en un levantamiento popular a principios de 2000, poco después de anunciar la dolarización oficial del país.

Incluso antes de la crisis, la desigualdad había aumentado enormemente. En el período comprendido entre 1999 y 2005, cientos de miles de ecuatorianos abandonaron el país, principalmente a España y Estados Unidos. Las remesas que enviaron a casa, junto con el aumento de los ingresos del petróleo, fueron esenciales para la recuperación económica. Sin embargo, mientras la crisis económica se calmó, la inestabilidad política continuó. En 2005, el próximo presidente electo, Lucio Gutiérrez, fue derrocado. El eslogan "Que se vayan todos" o "Fuera con todos", ilustró que las protestas apuntaron a todo el establecimiento político-económico.

La elección de Rafael Correa marcó un cambio fundamental en la política ecuatoriana. Su Revolución ciudadana aprobó una de las constituciones más progresistas del mundo en 2008, aprobada por voto popular en 2008. La nueva constitución marcó una clara desviación del neoliberalismo al consagrar el principio de buena vida, o buen vivir en español o sumak kawsay en quechua, y enfatizó los derechos sociales y culturales, un papel más fuerte del estado y el desarrollo social y ambientalmente sostenible. Dada la insatisfacción con el sistema de partidos establecido y sus vínculos con las élites empresariales, las acciones de Correa para limitar la influencia de los grupos de intereses especiales fueron muy populares.

El gobierno de Correa debió gran parte de su popularidad a sus enormes inversiones en infraestructura pública, carreteras, centrales hidroeléctricas, escuelas, centros de salud y otros proyectos. Para reducir la dependencia de los ingresos volátiles del petróleo, el gobierno encabezó una lucha contra la evasión fiscal y la evasión fiscal, lo que llevó a un aumento significativo de los ingresos fiscales, incluida la seguridad social, del 12.7 por ciento en 2006 al 20.5 por ciento en 2015. Los ingresos del petróleo ya no se invirtieron en el extranjero. Bajos retornos en el hogar, pero utilizados para fortalecer la infraestructura social y económica en el Ecuador. Muchas de estas inversiones ayudan a estabilizar la balanza comercial exterior de hoy. El crecimiento económico per cápita de Ecuador promedió 1.5 por ciento entre 2006 y 2016, muy por encima de la tasa de crecimiento de 0.6 por ciento de 1980 a 2006. La proporción de residentes con necesidades básicas insatisfechas disminuyó del 52 por ciento en 2006 a menos del 36 por ciento en 2014.

Sin embargo, el gobierno enfrentó críticas por impulsar una agenda extractivista y no ir lo suficientemente lejos como para poner en práctica los derechos de la naturaleza consagrados en la constitución. Las relaciones del gobierno con los movimientos sociales y los sindicatos estaban cargadas. Los movimientos sociales se opusieron al rechazo de Correa de una rápida transición desde el extractivismo, que durante mucho tiempo ha sido una piedra angular de la economía ecuatoriana. Al mismo tiempo, algunos de los sindicatos y organizaciones de movimientos sociales mejor organizados que habían ganado nichos de influencia en el gobierno antes de la Revolución Ciudadana, se vieron excluidos de la toma de decisiones políticas bajo el gobierno de Correa. Cuando Correa comenzó a impulsar una agenda anti-corporativista, los grupos más afectados eran representantes de élite, pero los sindicatos y los movimientos sociales también perdieron presencia dentro del aparato estatal. En respuesta, estos grupos comenzaron a oponerse al gobierno.

Más allá de eso, el estilo de confrontación del gobierno de Correa alimentó los conflictos con los movimientos sociales. Los intentos del gobierno de retirar el estatus legal de la ONG ecologista Acción Ecológica ciertamente contribuyeron a la narrativa de un gobierno autoritario, así como los intentos del gobierno de expulsar a la federación indígena CONAIE de su oficina central en Quito, supuestamente debido a las continuas violaciones de los términos legales de uso. Mientras que el gobierno de Correa denunció la violencia de grupos antigubernamentales, los movimientos indígenas y ecologistas vieron el apoyo gubernamental al extractivismo como la causa fundamental de la violencia. Aunque en algunos casos estos movimientos acusaron a Correa de no ir lo suficientemente lejos, la mayoría consideraba que su partido apoyaba más los derechos de la naturaleza que otros partidos, debido en parte al apoyo inicial de los movimientos sociales a Moreno.

La Revolución Ciudadana entró en un período difícil en 2014, en parte debido a la caída de los precios del petróleo. Las exportaciones de petróleo se desplomaron de alrededor de $ 13 mil millones en 2014 a poco más de $ 5 mil millones en 2016. Las exportaciones totales cayeron de $ 25.8 mil millones a solo $ 16.8 mil millones. Un devastador terremoto en 2016 empeoró la situación. Debido a la dolarización, el gobierno tuvo menos recursos para ajustar los tipos de cambio. Los requerimientos de crédito aumentaron mientras que las tasas de interés para nuevos préstamos aumentaron. La producción económica de Ecuador se estancó en 2015 y cayó un 1,2 por ciento en 2016 según las cifras de la CEPAL.

Sin embargo, para 2017, la economía estaba creciendo de nuevo. El gobierno de Correa resistió las presiones por pasos más radicales hacia la austeridad que hubieran profundizado la crisis. En su lugar, desarrolló mecanismos creativos para resistir choques externos y estabilizar la economía, por ejemplo, haciendo uso de los préstamos del Banco Central al gobierno. Dada la gravedad de los eventos inesperados y la capacidad limitada de una economía dolarizada para responder, la desaceleración económica fue sorprendentemente leve y corta en comparación con las crisis anteriores.

A pesar de eso, la oposición conservadora de Ecuador describió un aparato estatal supuestamente grande e improductivo como la causa raíz de una emergencia económica sin precedentes. Si bien la corrupción en grandes proyectos de infraestructura sin duda jugó un papel importante, las cuentas en los medios corporativos son exageradas. En particular, los opositores utilizaron los escándalos de corrupción a gran escala que rodeaban a la petrolera estatal Petroecuador y la constructora brasileña Odebrecht para enfatizar la narrativa de una mala Estado que reclamó un cambio radical en la estrategia de desarrollo del país.

La Izquierda electa, gobierna la derecha

Una vez elegido, Moreno declaró que a diferencia de Correa, lucharía contra la corrupción y reduciría las deudas. Al adoptar el marco de la derecha, Moreno dio legitimidad a las políticas neoliberales y al retorno de las élites empresariales a los más altos niveles de poder del estado. La deuda pública neta, que es más clara que las cifras de la deuda pública bruta, aún era relativamente baja cuando Moreno asumió el cargo. En mayo de 2017, había alcanzado el 27,7 por ciento, en comparación con el 12,2 por ciento en 2009, pero aún muy lejos del 65,1 por ciento que había alcanzado en 2000.

A principios de 2018, Moreno obtuvo apoyo para cambios institucionales a través de un referéndum de siete partes, realizado en febrero de 2018 sin la aprobación del tribunal constitucional y sin las condiciones básicas de un proceso justo. Las preguntas sobre el referéndum fueron políticamente engañosas: por ejemplo, propuso restringir el territorio para la producción de petróleo adicional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 a 300 hectáreas. Pero la empresa estatal de extracción solo planeó perforar 236 hectáreas del parque nacional incluso antes del referéndum, lo que significa que el paso de esa sección del referéndum significaba poco en la práctica. Moreno también propuso agregar cerca de 60,000 hectáreas a la zona como una forma de eliminar el apoyo de los ciudadanos preocupados por el medio ambiente o progresistas, mientras planea aflojar las restricciones a la extracción de petróleo y el turismo en las zonas de amortiguamiento cercanas al parque. Mientras tanto, el intento del gobierno de derogar una Ley de ganancias de capital reveló los vínculos del nuevo gobierno con el sector inmobiliario. Sin pruebas, la administración de Moreno presentó la ley como responsable de una desaceleración en el sector de la construcción.

Sin embargo, uno de los objetivos principales del referéndum fue bloquear el eventual retorno de Correa al poder mediante la prohibición de la reelección y disolver el Consejo para la Participación Ciudadana y el Control Social (CPCCS). El CPCCS autónomo formaba parte de un esfuerzo de transparencia, responsable de nombrar a las autoridades para varios cargos federales, electorales y judiciales. El nuevo gobierno lo etiquetó como demasiado cercano a Correa y lo hizo responsable de la selección de los funcionarios que resultaron ser corruptos. En lugar de tratar de encontrar maneras de hacerlo más autónomo, el referéndum le dio al poder ejecutivo solo el derecho de nominar a los miembros de un nuevo consejo de transición.

El consejo de transición, CPCCS-T, recibió poderes más allá de la constitución, justificados como necesarios para combatir la corrupción. El presidente de CPCCS-T, Julio César Trujillo, supervisó el derrocamiento de docenas de funcionarios de alto rango en el Departamento de Justicia y las agencias reguladoras estatales, y nombró sucesores interinos. En agosto de 2018, el CPCCS-T purgó a los jueces del Tribunal Constitucional, alegando que sus predecesores en el CPCCS original no habían actuado de manera independiente al designar a los jueces. Aunque los nuevos jueces han sido seleccionados en un proceso cuestionable, Ecuador ha estado sin un Tribunal Constitucional durante meses.

Hoy en día, el gobierno de Moreno atiende los intereses de los sectores orientados a los alquileres, cuya influencia la administración de Correa había tratado de frenar, con cierto éxito. Aunque Moreno inicialmente mantuvo el equipo de economía de Correa en su mayor parte intacto, desde entonces ha reemplazado a los economistas progresistas restantes con ideólogos neoliberales y representantes de los intereses del sector privado. En particular, Moreno nombró a Richard Martínez, ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, como ministro de Finanzas en mayo de 2018, lo que marcó un cambio radical hacia la derecha en comparación con el primer ministro de finanzas de Moreno, Carlos de la Torre. Si bien Martínez es el tercer ministro de finanzas de Moreno, él es el primero en aceptar las cifras de Moreno sobre la deuda del país. La cifra de Moreno de alrededor de $ 60 mil millones en deuda pública es una exageración, ya que incluye pasivos como multas de arbitrajes internacionales que generalmente no se consideran deuda pública, así como posibles multas que pueden convertirse en pasivos en el futuro.

Moreno ha utilizado el cálculo para acusar a Correa de superar el límite oficial de la deuda pública, que la Revolución de los Ciudadanos fijó en 40 por ciento del PIB, que usó para justificar otra demanda contra Correa. Esto, junto con otras acciones, ha socavado la confianza de los inversionistas en la capacidad de Ecuador para pagar su deuda y ha aumentado la prima de riesgo para los bonos del gobierno a pesar del aumento de los precios del petróleo. Esto ha limitado la capacidad del país para reestructurar efectivamente su deuda pública de manera útil. En febrero de 2019, Ecuador llegó a un acuerdo de préstamo con el FMI, junto con préstamos adicionales del Banco Mundial y otras instituciones financieras. La información sobre sus términos y condiciones sigue siendo limitada, pero los recientes despidos masivos en el sector público podrían proporcionar una primera pista.

Sin ganar una elección, las elites económicas y sus representantes han regresado gradualmente a las palancas del poder del estado, ya que Moreno ha designado a figuras de derecha para cargos superiores. Después de que el vicepresidente electo Jorge Glas fue destituido de su cargo y encarcelado por cargos de corrupción basados en pruebas inestables, María Alejandra Vicuña se convirtió en la segunda vicepresidenta de Moreno. Vicuña, partidaria a largo plazo de la Revolución Ciudadana, ex parlamentaria y miembro de la Alianza Alfarista Bolivariana de izquierda (ABA), una corriente dentro de Alianza País, comenzó a denunciar la presunta corrupción dentro de la Revolución Ciudadana, pero fue ella misma.

A fines de 2018, el locutor de radio Otto Sonnenholzner fue nombrado tercer vicepresidente de Moreno. Mientras que Vicuña, cuyo origen izquierdista no inspiraba confianza en las élites económicas, había sido elegida por un margen estrecho, Sonnenholzner recibió el apoyo de la Alianza País de Moreno y los principales partidos de derecha. La facción parlamentaria de la Revolución Ciudadana leal a Rafael Correa votó en contra de Sonnenholzner. Además, la corrupción de Vicuña aparentemente se ha utilizado para cubrir escándalos mayores, como miles de deudas bancarias no autorizadas por supuestamente contratar pólizas de seguro sin el consentimiento de los clientes o fondos extraterritoriales presuntamente utilizados para amueblar el apartamento de Moreno en Ginebra. Este último fue la punta del iceberg de un escándalo mucho más amplio de sobornos y cuentas bancarias en el exterior que rodeaban a Moreno. Para proteger al presidente, las instituciones ecuatorianas han bloqueado hasta ahora las demandas de una investigación de estos eventos.

Mientras tanto, la formulación de políticas de Moreno ha afectado gravemente la capacidad del estado para monitorear, controlar y regular las actividades económicas privadas. Después del referéndum de 2018, el gobierno comenzó a proponer e implementar políticas económicas neoliberales más directamente, a saber, a través de la nueva política económica de Moreno, adoptada en junio de 2018. Sus medidas incluyen la liberalización del comercio exterior, la introducción de nuevas exenciones fiscales, la creación de lagunas fiscales, la eliminación de barreras al capital. vuelo en paraísos fiscales, y la implementación de medidas de austeridad. La ley prohíbe que el Banco Central conceda préstamos al gobierno y exige que los bancos públicos y la seguridad social inviertan en bonos y acciones privadas. La ley también reduce cualquier margen de maniobra en el campo de las políticas monetarias a pesar de la dolarización, un intento de imponer disciplina fiscal. Al mismo tiempo, la legislación incluye una amnistía para miles de millones de contribuciones no pagadas de seguro social y pagos de impuestos.

Los límites de la restauración conservadora

Inicialmente, el turno de Moreno contra su predecesor pareció pagar políticamente con un aumento en los índices de aprobación en sus primeros meses en el cargo. Pudo confiar en una amplia alianza de críticos de izquierda y derecha de Correa. Los medios privados, profundamente hostiles hacia Correa, impulsaron su causa.

Los escándalos, el espectáculo mediático y el discurso de un estado opresivo bajo Correa han permitido a Moreno desmantelar la Revolución Ciudadana y socavado la confianza en el sector público. Mientras tanto, la afirmación de Moreno de que su gobierno heredó una grave crisis económica y un país altamente endeudado se usa para justificar el ajuste económico. Por ejemplo, a fines de 2018, su administración aumentó el precio del combustible, lo que podría ser un paso positivo para el medio ambiente a largo plazo, pero a corto plazo provocará un creciente descontento entre la población y debilitará el poder adquisitivo de los consumidores ecuatorianos.

Mientras Moreno persigue su agenda conservadora, un número creciente de sectores sociales han comenzado a distanciarse del gobierno. Las políticas neoliberales del gobierno no han conducido hasta ahora al éxito económico prometido, y los intentos reflexivos de culpar a los problemas de Correa están perdiendo efectividad. El deterioro de las condiciones sociales que ya hemos visto es una advertencia de que Ecuador está en peligro de volver a caer en el mismo tipo de inestabilidad y crisis política que caracterizó la era anterior a la Revolución Ciudadana. (BGV)

Fuente: Portal web JACOBIN/ Ecuadorinmediato