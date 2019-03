EL NORTE (Imbabura) Impugnación de Alianza Todos por Ibarra fue negada por la Junta Provincial

Ante la resolución tomada por la Junta Electoral de Imbabura el partido Alianza Todos por Ibarra presentará su reclamo en el Pleno del Contencioso Electoral

Ibarra. Luego de que se presentaran los tres reclamos por parte del partido político “Alianza Todos por Ibarra”, la Junta Electoral de Imbabura determinó negarles su pedido de apertura de las urnas, luego de que en el reconteo de votos de actas, que presentaron inconsistencias numéricas, no se registró otra novedad.

Fueron negados. “Nosotros desde que se empezaron a emitir los primeros resultados no hemos estado de acuerdo por cuanto a que la voluntad de nuestra gente no coincide con los números que se reflejan. Por ello hemos encontrado algunas inconsistencias y luego de un análisis presentamos el reclamo respectivo a la Junta Provincial. Ellos ya nos emitieron la resolución negándonos nuestra petición porque algunas de las actas, que estamos observando, no cumplen con el punto porcentual de acuerdo al art.138 del Código de la Democracia”, manifestó Pablo Torres, Delegado Oficial a la Junta Provincial de Imbabura del partido Alianza Todos por Ibarra.

Desacuerdo. Ante esta resolución Torres dijo que no están conformes por lo que acudirán a la segunda instancia que corresponde el Pleno del Contencioso Electoral.

“Hay una comisión que ya está en Quito haciendo el trabajo y posiblemente en las próximas horas estaremos presentando ya la acción de impugnación a lo que nosotros consideramos como justo”, acotó Pablo Torres.

Versión del CNE. Sofía Fuentes, presidenta de la JPEI, informó que luego de la verificación acta por acta, no se registró otras inconsistencias, por lo que no procede la petición de abrir otras urnas.

“Comentarles que justamente que la última reclamación que asistimos en sesión permanente se ha dado la respuesta de manera escrita en el que se ha mantenido acta por acta en total constancia. Además se verificó en presencia de los mismos delegados de este partido político y se ha resuelto por parte de la Junta Provincial Electoral que no procede”, dijo Fuentes.

Además la presidenta de la Junta envió un mensaje para que las organizaciones políticas respeten el voto ciudadano por más mínimo que sea su porcentaje.

Un llamado a la paz. Ayer se realizó un plantón en los exteriores del CNE por parte de los miembros del partido Alianza Todos por Ibarra. Ante esto autoridades del CNE hicieron un llamado de paz a la ciudadanía para mantener la calma y evitar desmanes que alteren el orden público, respetando la integridad de todos los imbabureños.