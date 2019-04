TANTA PERSECUCIÓN FORJA A ECUADORINMEDIATO COMO PRIMER MEDIO DIGITAL CIUDADANO (Crónica de una infamia)

Reclamo público de rebeldía frente al Estado ecuatoriano por la integridad del primer periódico digital del Ecuador

A LA COMUNIDAD MUNDIAL

Carta pública del Director del Sistema Informativo Ecuadorinmediato, Dr. Francisco Herrera Aráuz

Lamento tener que dirigirme a la nación en estas condiciones, pero es el momento de enfrentar, con la verdad, los hechos que hemos venido soportando desde el inicio mismo de nuestra actividad hace 15 años atrás. Ya no podemos callar más. Por denuncia de la Presidencia de la República de Ecuador, estamos en peligro de ser cerrados y callar nuestra voz, por eso queremos dar a conocer esta crónica que cuenta la realidad que soportamos todo este tiempo, agudizada en estos días.

Nosotros somos los creadores del periodismo instantáneo como medio digital en el país. Los pioneros en esta forma innovadora de comunicación que ha hecho historia por su calidad y excelencia.

Desde que nacimos como el primer periódico electrónico de Ecuador, el 10 de agosto de 2004, tuvimos que enfrentar una agresiva campaña que quiso impedir que surjamos. Fue la “gran prensa”, encabezada por el diario El Comercio, la que buscó desprestigiar nuestra información, acusándonos, a momentos, de publicar versiones no confirmadas, como el caso del comunicado de las FARC en Septiembre/2004, o sino, procedieron, de manera vil, atacando a mi persona con calumnias y jamás nos dieron el derecho de réplica, escudándose en un silencio descalificador.

Al ataque se sumaron otros medios que nos vieron como un peligro o amenaza, pese a que usaron y plagiaron nuestras noticias o entrevistas exclusivas como “propias”, incapaces de hacerlo por sí mismos. Se repartieron mis editoriales de manera ligera para usarlos en sus causas y se apropiaron del material que nos cuesta producirlo para exhibirlo a sus anchas. Así actuaron siempre y lo siguen haciendo hasta ahora, sin respetar el origen de fuente que nos corresponde. Miren sus ediciones y comparen con las nuestras y hallarán su comportamiento indeseable, así de antiética como desleal ha sido la competencia con nosotros.

Se trató, desde un inicio, de invisibilizarnos, de borrar nuestro nombre de la conciencia colectiva, en un afán descarado de impedir que sigamos adelante con nuestra labor.

Los malos momentos de la política nacional también nos afectaron. Así, el golpe de Estado contra el coronel Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, nos enfrentó al silencio de los medios, que tuvieron que salir forzados a transmitir por el reclamo de “Los Forajidos” en sus puertas, mientras nosotros difundíamos al mundo lo que estaba ocurriendo en Ecuador. Fue nuestra prueba de fuego y la supimos pasar, eso dolió y mucho a la “gran prensa”, como a la clase política golpista.

El siguiente paso fue manipular a la justicia en nuestra contra y el intento de enjuiciarnos fue en noviembre de 2005, por parte del gobierno golpista de Alfredo Palacio quien, con un obscuro funcionario de apellido Arcos, quiso desmentir la noticia de una contratación sospechosa de lancha-ambulancias, que hasta la fecha no ha sido castigada. Tuvo que retirar, avergonzado, su denuncia y nunca más ha intentado alguien acusarnos ante los tribunales por una noticia publicada en Ecuadorinmediato.com, lo que demuestra nuestra honestidad y entereza.

La llegada al poder del economista Rafael Correa movió a nuevas agresiones que duran hasta ahora. La “gran prensa” consideró que éramos importantes para sus fines, por lo que fui convocado a firmar el famoso “Intolerable” del 8 de marzo del 2007, comunicado con el que se pasó a toda la prensa a la posición de actor político y en pose conspirativa contra Gobierno Nacional. A eso me negué, porque siempre he rechazado los golpes de Estado y peor si vienen usando o manipulando al periodismo, tal como ocurrió con Jamil Mahuad y los medios en el año 2000, pido que se lea mi libro “Los Golpes del Poder, al Aire” para ratificar mi posición honesta y democrática, frente a los directores de medios que clamaron por el cuartelazo. Entonces, por no haberme sumado a ese grupo, se nos convirtió, desde ese momento, en enemigo de ellos. Por no estar a su lado y no dejarnos usar, se echó a rodar la versión con afán de desprestigio de ser un medio “Correísta”, con la que fuimos nuevamente atacados.

Si se trata de inculparnos de lo ocurrido con la prensa en la década pasada de la Revolución Ciudadana, les digo con firmeza que tenemos la cara limpia y la actitud honesta más digna que nunca. No se trata que yo desmienta que Ecuadorinmediato sea o no un medio “correísta”, sino que reto a todos nuestros enemigos, adversarios y malquerientes, como al público respetable, para que revisen todas y cada una de las más de 300.000 noticias, entrevistas, crónicas y reportajes que hemos publicado, para que comprueben nuestro periodismo. Encontrarán un nivel de prensa responsable, ético, ni una sola nota con sesgo o manipulada en favor del régimen anterior, se van a encontrar con un alto nivel de justicia informativa, con versiones de uno y otro sector debidamente contrastadas. Allí están los archivos abiertos, siempre lo han estado, mírenlos y comprueben.

Y, aunque no se lo crean, hubo enfrentamiento desde el propio “correísmo” en contra nuestro. Azuzados por las envidias de la “gran prensa”, pese a fungirse de opositores, lograron que se nos retire prontamente de la pauta publicitaria. A sus insinuaciones de incurrir en varias acciones indebidas con la publicidad del Estado, nos negamos, y con eso nos ganamos la enemistad del grupo que lo manejaba. Prontamente fuimos separados de la publicidad gubernamental, que sí se les dio a los “grandes medios” en cifras millonarias como le consta a la nación y, pese a ello, silenciosos, seguimos informando con total honestidad, no nos quejamos, ni reclamamos, eso hizo Ecuadorinmediato. Hoy se les ve a los autores de tal marginación enfrentados a sus propias malas acciones, y nos vemos a nosotros como un medio de comunicación íntegro, sin haber sido contaminado por este tipo de corrupción.

Vino entonces el ataque a nuestra integridad, por ser los únicos en informar con la verdad, ser la única voz al mundo sobre la realidad del Ecuador. El 30-S nos quedamos solos, sin cadenas que nos aten y con la oportunidad de ser quienes contemos esa mala página de la historia nacional. Fuimos referentes para las resoluciones de condena de la OEA y la ONU, y valorados en el mundo, sosteniendo a la democracia, todo con información certera, verdadera, honesta en su totalidad. Ellos sí valoraron nuestro papel. En cambio acá se preparó un ataque artero para destruirnos por parte de los policías sublevados, y si no fuimos atacados fue porque, en ese momento, se desató la balacera en el norte de Quito.

La llegada de Mauricio Rodas a la Alcaldía de Quito, en mayo de 2014, fue un momento muy duro, probablemente el que más daño nos ha causado.

Mauricio Rodas fue proyectado como producto político presidencial para suceder a Rafael Correa, pero les fracasó por su ineptitud. Cuando llegó a la Alcaldía el grupo de la “gran prensa” que lo rodeó fue quien le impuso que nos eche en forma violenta de la retransmisión de las radios municipales, pronto se conocerían quiénes eran, ya que se denunciaron a sí mismas como testaferras de la corrupción con la división de contratos. El objetivo fue acallarnos y eliminarnos del espectro radial, donde estábamos creciendo con alto éxito.

Se agudizó el boicot económico. Estos sectores políticos desataron una guerra comercial, impidiendo y presionando al sector privado a que nos retire la publicidad, otros que no nos la den así sean condiciones ventajosas el anunciar en los medios digitales. Muchos clientes del comercio formal se fueron por este incidente con Rodas y vieron en nosotros un “enemigo” a sus planes ideológicos. Muchos se justificaron aduciendo el famoso apodo prejuiciado “son correístas” con el que nos afectaron injustamente, muchos de ellos ahora nos ven con vergüenza y no han vuelto a anunciar en nuestro portal, pese a que nos leen, usan nuestras informaciones y saben que hicieron lo incorrecto al irse de nuestro lado, porque hemos crecido en la preferencia del público. Solo dos firmas comerciales muy identificadas en nuestro portal se quedaron y se mantienen hasta ahora en forma digna y valiosa.

Soy de los que creen firmemente en el Estado de derecho. Por eso, cuando se dio el rompimiento del convenio legal con el Municipio de Quito, acudimos a todas las instancias que nos permitía la ley, pero el estado ecuatoriano fue usado para perjudicarnos. Acudimos a mediación en la Procuraduría, pero Rodas se negó. Fuimos a demanda en la SUPERCOM y Rodas no aceptó la sanción. El gobierno de Ecuador, en vez de ayudar a nuestra causa de libertad de expresión, se hizo a Rodas y eliminó la Superintendencia, dejándonos en indefensión. Mauricio Rodas acudió a pedir la nulidad de la sanción ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el pasado 29 de enero de 2015 y este en un acto de vileza y saña contra nosotros.

Lo irónico y repulsivo de todo esto es que - a pesar de pasar ya casi 5 años del hecho - hasta ahora no dicta sentencia. Ya se acaba el período de Mauricio Rodas, ya se va del cargo impune y la justicia ecuatoriana se niega a sancionarlo, perjudicándonos más aún.

Los dos últimos años, con la llegada al poder del presidente Lenín Moreno, las persecuciones han aumentado a un nivel extremo, tanto que ponen en peligro nuestra propia presencia como medio y debemos enfrentar tal confrontación por el prejuicio del “son correístas”, con el que ahora se justifican todas las violaciones y abandono del derecho contra todo aquel que piense diferente al poder imperante, así sea ilegítima la forma como lo ejercen a punta de traiciones y falsedades que les “adornan” para la historia en forma por demás oprobiosa.

Como con todos los sectores políticos de la nación, como consta en nuestra historia periodística, de la que somos orgullosamente plurales y democráticos, la relación con el licenciado Lenín Moreno siempre fue positiva. Durante su tiempo de Vicepresidente fue altamente accesible, y más aún cuando se fue a Suiza, especialmente, en momentos en que se requerían las aclaraciones a las acusaciones que desde ese entonces se lo hacía. Gente que rodea al presidente Moreno, como Julio Bueno, Rosángela Adoum, Juan Esteban Pólit y, sobre todo, Andrés Michelena, acudieron muchas veces a clamar un espacio en Ecuadorinmediato para responder, emitir comunicados, dar sus versiones, lo que para nosotros nunca fue difícil: abrir la puertas, escucharlos, entregar al mundo sus palabras. En ese entonces se nos veía como amigos y no pesaba el prejuicio de “correístas” sin ser ni existir motivo para restregarlo en su propia cara.

En una muestra de intolerancia con su propia gente y hasta contra su mentor político, por el cual llegaron al poder, en el gobierno de Lenín Moreno se han dado persecuciones contra la prensa digital y las redes sociales en general, a los cuales se les ha cerrado, boicoteado su presentación y eliminado del ciberespacio. Tanta persecución, como la están sufriendo los colegas de los medios públicos o los periodistas que trabajaron en el estado, es para denunciarlo, porque por ahí comenzó en el enfrentamiento con el régimen morenista. Una vez que dimos a conocer los problemas en los medios públicos y lo que hacía Andrés Michelena con Fernando Larenas y otros, entonces se lanzaron a atacarnos, procediendo el Secretario de Comunicación presidencial, él personalmente, a llamar y amenazar a las entidades que tenían publicidad estatal con nosotros, y a motivar – otra vez a las agencias- al retiro de la publicidad.

Y lo ha logrado, nos ha afectado seriamente con este boicot. Y pensar que este individuo actuaba como “amigo”, hoy porque nosotros pensamos diferente, porque criticamos, por difundir todos los criterios de otros, entonces es un enemigo declarado. Qué triste papel estas cumpliendo Andrés.

La cereza del pastel la puso el Consejo Nacional Electoral, en las elecciones de Marzo del 2019. Luego de impedirnos el recibir publicidad electoral, NO RESPETARON NI SIQUIERA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL QUE SANCIONÓ EL QUE HAYAN DADO UN TRATO DISCRIMINATORIO A ECUADORINMEDIATO. No cumplieron con la ley y al final decidieron, con falsedades de por medio, no otorgarnos la pauta publicitaria electoral a la que teníamos todo el derecho. Como ven, más persecución cínica no pudo haberse dado, pero se dio.

La propia Misión de Observadores de la OEA reconoció los conflictos que enfrentamos, y que la sentencia lograda hace historia para beneficio de todo el periodismo digital, el cual podrá participar en forma legal y reconocida en las campañas electorales. Eso es un triunfo nuestro que le otorgamos a toda la prensa de Ecuador y América, uno más.

Han sido 15 años de persecución disimulada, constante, de la que no nos hemos quejado, muy por el contrario, hemos superado obstáculo tras obstáculo, pero nunca han podido callarnos. No hasta este 31 de marzo de 2019, fecha en que informamos al público la decisión del gobierno de Ecuador, presidido por Lenin Moreno Garcés, AL SOLICITAR, EN NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE SE ELIMINE A NUESTRO MEDIO DEL CIBERESPACIO, SE NIEGUE EL ACCESO AL SERVIDOR CONTRATADO Y A LOS MOTORES DE BÚSQUEDA, LO QUE OCASIONARÍA EL CIERRE DE ECUADORINMEDIATO.COM. Que quede para la historia que si se provoca este cierre será por la orden del presidente Moreno y del secretario Andrés Michelena, cuyo acto perverso se dio como un atentado contra la libertad de expresión y el periodismo digital.

Por demás está decir que no nos sorprende el silencio de los grupos “defensores” de la prensa. Ni uno solo de los organismos de derechos humanos empapados de cobardía, y tampoco ni uno solo de los “luchadores” de la prensa nos han apoyado. Es más, casos como Fundamedios y su director Ricaurte han sido sus más duros perseguidores en contra nuestra; al igual que los gremios del periodismo como la UNP o FENAPE que se sumaron a nuestros agresores en forma rastrera. Ahora tampoco lo harán, por la vergüenza que sienten de apoyar a un régimen que nos persigue, porque les ha contagiado el virus de la traición. Eso sí, reconocemos los apoyos como los del Colectivo “Espejo Libertario” que da ejemplo de solidaridad con este espacio. Bien por ellos.

¡VAMOS AL PERIODISMO CIUDADANO!

No podemos quedarnos con nuestra lucha a medias. Creemos, sinceramente, que hay mucho que hacer desde el periodismo digital por la prensa, por la nación y frente al mundo, por lo que si nos cierran, haremos todo lo posible por volver, por recuperar el espacio y seguir adelante.

Nosotros creemos en la gente, en el público y, por ello, sentimos que esta lucha vale la pena, porque cada golpe nos forja más, por lo que comunicamos que hemos tomado dos decisiones:

ABRIR NUESTRO ESPACIO EN FORMA TOTAL AL PERIODISMO CIUDADANO, para hacer efectivo este lema: “Fuimos los primeros en informarte, hoy somos los primeros en escucharte”. Esto es Ecuadorinmediato.

· LLAMAR A UN CROWDFUNDING porque creemos en ustedes, y porque la experiencia del año pasado fue positiva, ahora invocamos a un amplio respaldo del público. Convocaremos prontamente a una campaña masiva de apoyos de dinero en efectivo, que será manejado con todas las herramientas innovadoras del sistema financiero y que nos permitirán seguir adelante. Necesitamos de su financiamiento.

LA GRAN PROMESA: HACER UN NUEVO GRAN PORTAL DE PRENSA CIUDADANA:

Uno que nos permita crecer y entregar más y mejor información, cercana a todos, a nuestra realidad, a nuestra cotidianeidad y, sobre todo, que responda a nuestra urgencia de información con la calidad y honestidad de Ecuadorinmediato.com.

No le podemos fallar al público y les pedimos que nos permitan seguir:

Que todas las noticias, las entrevistas, los editoriales, las crónicas y reportajes, junto a esta nueva noción del periodismo ciudadano se mantengan.

Por eso contamos esta crónica y les pedimos su apoyo solidario.

Si nos callan, seguiremos creciendo, porque cada golpe nos forja mejor.

Con inmensa gratitud.

FRANCISCO HERRERA ARÁUZ