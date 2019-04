"No participé en remate de casa Roditti, se utilizó aparataje del Estado contra los ciudadanos", advierte Fausto Basantes (AUDIO)

Audio Abril 05. Eloy Basantes



Comentó que el BanEcuador demostró que no ha realizado ningún tipo de depósito sobre esta casa que presuntamente habría intentado comprar el expresidente Correa Eloy Basantes Cárdenas aclaró que no tiene nada que ver con la compra de una casa de USD$ 240 mil (que pertenecía a la familia Roditti) que el expresidente de la República, Rafael Correa, junto con otras personas, presuntamente habrían comprado, como había publicado el portal web Mil Hojas. "No participé en remate de casa Roditti, se utilizó el aparataje del Estado contra los ciudadanos".

“Yo al igual que toda la ciudadanía, me enteré por una publicación de Mil Hojas que estuve en el remate de una vivienda. Aquí hubo un proceso de subasta que inicio en el internet. Para hacer esto se debe: incribir, hacer una consignación a BanEcuador, conseguir un código y después validar ese mismo en el Consejo de la Judicatura (con todos los datos de la persona que quiere postular) y con esto uno puede formar parte de esta subasta”.

Explicó que la casa menciona empezó su remate en 2014, “hay un proceso en ese sentido y el remate se ejecuta el 20 de diciembre del 2018. La subasta ocurrió el 25 de enero del 2019. Entonces de ahí sale una resolución de un juez del Guayas en donde dice que los postulantes hemos sido tres personas: Rafael Correa Delgado, Eloy Basantes y el Banco del Pacífico”.

“Según lo que se ha dicho es que el Banco del Pacífico hizo una oferta de cuanto estaba evaluado el bien y, aparentemente, nosotros hicimos una propuesta un poco mayor. La vivienda estaba evaluada en USD$ 238 mil y, supuestamente, nosotros hicimos una oferta por USD$ 240 mil”.

Explicó que ayer, 04 de abril, el juez envió un escrito a BanEcuador solicitando un reporte de las consignaciones que se hacen en referencia en este proceso y “BanEcuador le dice que no existe ningún depósito, ninguna transferencia. Yo no participé en este proceso, estoy domiciliado en Quito y trabajo en esta ciudad. No tengo ninguna gana de adquirir un inmueble en Guayaquil”.

“Entonces lo que hay que recordar es que hace pocos años yo recuperé mi identidad, donde todos mis datos, fueron públicos y expuestos. A partir de eso han pasado cosas extrañas, yo me encontrado con líneas telefónicas abiertas a mi nombre y he tenido que cerrarlas”. Comentó que ahora se topa con este tema, “que es mucho más grave”.

Ahora dicen que he participado en un remate cuando, “yo no sé absolutamente nada, ni he formado parte”.

Fausto Eloy Basantes Cárdenas es el hijo de Fausto German Basantes Borja, Comandante de Alfaro Vive, quien fue asesinado el 4 de enero de 1986. El entrevistado desde ese momento tuvo que soportar un ocultamiento de su identidad hasta hace pocos años. Esta persona tuvo que seguir un proceso judicial para recuperar su nombre en marzo del 2015.

“A partir de ese momento empiezan esas cosas, pero más allá de todo esto, se nota que sigue la persecución. Por ejemplo, a pesar de ser profesional del área me han sacado de trabajos por mi nombre. Cuando yo entre al Ministerio de Educación me tuvieron un mes sin sueldo y me pagaron después de un año. Tanto mi familia como yo hemos sido perseguidos por alguna vez trabajar con el expresidente Correa”.

Explicó que estuvo dentro de este proyecto político, “sin tener un vínculo directo con él sino por haber trabajado con un gobierno con el cual estábamos de acuerdo. Ahora se puede ver que todavía siguen habiendo ataques contra el expresidente Rafael Correa y esos ataques ya no tienen escrúpulos. Lo que se está haciendo es forjar estas cosas, a la final lo que están haciendo, es utilizar mis datos ponerlos en la plataforma del Consejo de la Judicatura y participando en mí nombre”.

“Esto es algo muy complicado porque se está utilizando el aparataje del Estado para poder forjar cosas en contra de los ciudadanos, incluso de inocentes”. Basantes aseguró que el portal web Mil Hojas nunca le llamó, “yo quiero aclarar es que el portal también está aduciendo que yo he recibido alguna indemnización por la recuperación de mi apellido y se quiere decir que yo estoy utilizando el dinero de ese pago para adquirir el inmueble”.

Aseguró que no está dispuesto a recibir ningún tipo de indemnización por lo que vivió, “mi recuperación fue de temas inmateriales”. Comentó que ahora se está recabando información ya que otros medios ya han reproducido la información como La Posta y ese mismo día el miércoles también lo pasó Telemundo.

Comentó que “una vez que se demostró ningún depósito se puede ver que no hubo participación ni de Rafael Correa, ni mía. El único que participó en este remate fue el Banco del Pacifico. Esta es una utilización de información y el tema aquí es que estos portales están utilizando un proceso que aún no está concluido para poder irse en contra del buen nombre de las personas. Yo he trabajo y todo lo que tengo ha sido fruto de eso, no tengo muchas cosas, ni bienes y a mí no me interesa participar en este tipo de remates”.

Aseguró que irá hasta las últimas instancias para poder demostrar y encontrar a los responsables de este caso. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato