ECUADOR, ALBERTO CORTÉZ y "LA PARÁBOLA DE UNO MISMO"

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com Me inclino reverente ante la partida sensible del poeta-cantor argentino Alberto Cortez y me aflora el recuerdo de la oportunidad que tuve de conversar con el en una de las tantas visitas a Ecuador, sobre una de sus canciones más fuertes, mas críticas, y más desconocidas: "La Parabola de Uno mismo". Para él era el reflejo del poder, del efímero poder del que se adueñan muchos de nuestros políticos cuando estan en los gobiernos o en los encargos. Por eso, justo en este tiempo en el que la traición ha aflorado las miserias de nuestros gobernantes, cuando se nos han vuelto desconocidos mientras nos atacan con rudeza a la vida de sus gobernandos, abusan del poder y deciden por si mismos con su voluntad omnimoda, el cantico les cae como anillo al dedo. Bien vale la pena este poema-canción, que se los dedico todos, TODOS, como si el genial Alberto lo hubiera escrito para ellos, justo para reflejar estos tiempos políticos, como para que piensen en su futuro luego de tantos males y daños causados. Lean esta poema con mucha reflexión y comparesen con nuestra situación y luego, fíjese en ellos y lo que les viene después de un tiempo.