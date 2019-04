EL UNIVERSO (Guayaquil) Grabación clandestina fue clave en caso sobre Petroecuador en Estados Unidos

Audio entregado a justicia de ese país permitió develar el esquema de sobornos relacionado con la petrolera ecuatoriana "Es mejor que apagues tu celular, por la seguridad de ambos", le dijo el asesor financiero José Larrea Alarcón a su cliente Ramiro Luque Flores, cuando se encontraron en Miami, el 5 de enero de 2018. Este último es un excontratista de Petroecuador, dueño de Galileo Energy, y prófugo de la justicia ecuatoriana.

Lo que Larrea no sabía era que Luque, cuya empresa recibió contratos por más de $ 38 millones de la petrolera, ya cooperaba con la justicia de Estados Unidos y grabó un audio de toda esa conversación. En la reunión, Larrea admitió que no le importaba si el dinero de su cliente era sucio o no, y que le ayudaría a recuperarlo.

Este fue uno de los encuentros que Luque grabó y que consta en los documentos judiciales de Florida, sobre el esquema de sobornos relacionado con Petroecuador y en el que participaron ciudadanos norteamericanos.

El último en ser condenado, luego de haberse declarado culpable, fue Larrea Alarcón, de 41 años de edad, y quien aceptó haber ayudado a Luque por pedido de su amigo de colegio, Frank Chatburn Ripalda, acusado también en el caso.

Larrea, ciudadano estadounidense, fue condenado a 27 meses de prisión y a dos años de libertad bajo palabra a fines de 2018. Sus principales argumentos para no recibir una condena más grave fue que el sistema de lavado de dinero usado era muy simple y no incluyó ninguna empresa en paraíso fiscal.

Los servicios de Larrea a Luque se dividieron en dos grandes tareas. La primera fue cuando Chatburn se lo presentó en Miami, en octubre de 2016, para que lo ayudara con el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI). Luque y su esposa, Glenda Meza Bracho, no podían justificar ingresos suficientes para la compra de su casa en Bosques del San Pedro, en Cumbayá (al este de Quito), en una ciudadela cerrada.

Larrea admitió ante la justicia de EE.UU. que falsificó un pagaré por medio millón de dólares para hacer creer que Luque había recibido ese préstamo en enero del 2015. Luego se falsificaron otros documentos para justificar los pagos.

EL UNIVERSO pidió información y una entrevista al SRI sobre este caso, pero Rentas indicó que esa información era reservada. Galileo Energy aún le debe al fisco $ 972 mil.

Antes de que la Fiscalía allanara su mansión en Cumbayá, en octubre del 2016, Luque pasó la propiedad a nombre de su hijo, de 10 años, y luego al Fideicomiso Horizonte, cuyo administrador es Fiduaméricas.

Una ejecutiva de Fiduaméricas explicó a este Diario que el Fideicomiso Horizonte fue creado por Luque, que tiene un RUC pero que, como es de administración, no emite facturas.

La casa allanada por la Fiscalía tenía piscina, sala de juegos y área de parrillada. De acuerdo con el avalúo municipal, el terreno tiene 1.090 m² con 621 m² de construcción. El avalúo predial es de $ 382.000, aunque según los anuncios de bienes raíces, las casas de la zona fluctúan entre $ 700.000 y $ 1 millón.