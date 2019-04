Mario Maldonado señala que con reformas electorales se logrará que "los mismos de siempre sean elegidos"

Luis Verdesoto propuso que quien no supere el 4% de votación deberá devolver el fondo de promoción electoral El ex candidato a la Prefectura de Pichincha, Mario Maldonado, se pronunció en contra de la propuesta realizada por Luis Verdesoto para reformar el Código de la Democracia. El consejero propuso, en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en las próximas elecciones los candidatos que no superen el 4% de votación deberán devolver el fondo de promoción electoral.