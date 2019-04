JULIAN ASSANGE ES ARRESTADO EN EMBAJADA DE ECUADOR POR POLICIA INGLESA (VIDEOS)

VIDEO MOMENTOS DEL ARRESTO DE LA POLICIA EN LONDRES, EN EMBAJADA ECUATORIANA (RUSIA TODAY)

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha subrayado en su cuenta de Twitter que su Gobierno “decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”.

"La Cancillería del Ecuador informa que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dispuso el día de hoy la terminación del asilo diplomático concedido en 2012 al señor Julian Assange.



El otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión de Ecuador se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange y por su reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana (1928) y Caracas (1954), así como por los incumplimientos del Protocolo Especial de Convivencia de la Embajada.



El Embajador del Ecuador en Londres ha notificado formalmente al señor Assange la decisión de dar por terminado el asilo diplomático. El señor Assange ha abandonado la Embajada escoltado por la Policía diplomática inglesa.



El señor Assange deberá comparecer ante los tribunales británicos y no tiene al presente ningún pedido de extradición del que tenga conocimiento el Estado ecuatoriano. Gran Bretaña ha ofrecido garantías, a pedido del Ecuador, de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición, éste no sería entregado a un país donde le pueda ser impuesta y ejecutada la pena de muerte o esté sujeto a torturas o malos tratos".

El expresidente de Ecuador Rafael Correa otorgó en 2012 el asilo a Assange para que evite ser extraditado a Suecia, donde se le reclamaba para enfrentar acusaciones, que no prosperaron, por presuntos delitos sexuales.

El portal de filtraciones dio a conocer anteriormente que fiscales en EE.UU. han imputado cargos a Assange en un procedimiento secreto que se ha revelado “por error”, sin que quede claro de qué se le imputa.

Si Assange fuera extraditado a Suecia, las autoridades de este país podrían extraditarlo a su vez a Estados Unidos, donde podría ser procesado por filtrar secretos relevantes para la seguridad nacional estadounidense y condenado por ello a pena de muerte.

El portal Wikileaks, por su parte, ha confirmado el fin del asilo de Assange en la embajada de Ecuador en la capital británica y su consecuente arresto, y ha denunciado que la medida del Gobierno de Moreno es ilegal y violatoria del derecho internacional.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD

— WikiLeaks (@wikileaks) 11 de abril de 2019

Fuentes: Rusia Today / Prensa Latina / The Guardian / Twitter Lenin Moreno