Teoría de Policía proponiendo que David Romo fue asesinado en una clínica de rehabilitación es falsa, advierten abogados (AUDIO)

Audio Abril 12- Diego Chimbo y Milton Castillo



Diego Chimbo afirmó que las personas inmersas en el presunto delito fueron declaradas inocentes Los abogados Diego Chimbo y Milton Castillo inmersos en el caso David Romo aseguraron que la versión de la Policía Nacional que aseguraron que el desaparecido fue asesinado e incinerado en una clínica de Rehabilitación es falsa. Los juristas aseguraron que en esta investigación existen varias irregularidades que envolverían a miembros de la Policía y que incluso se habría forjado evidencia

Diego Chimbo es abogado de Blanca Fuérez, Carlos Londoño - dueños de la clínica de desintoxicación-, así como a tres internos que estaban dentro de la clínica. Expuso que David nunca llegó a la clínica. “La Policía falsificó firmas, de supuestas versiones donde le decían el aniñadito, que es un alias inventado. Tenemos un audio de David Navarro que dice que nunca vio a Romo y que mintió porque la DINASED le torturó”, afirmó.

Milton Castillo, abogado de Alexandra Córdova (madre del desaparecido), comentó que en el caso de Romo la Policía llegó a decir que la Facultad de Comunicación, donde estudiada, era un centro de consumo y expendió de drogas. “Bueno hubiese sido que esas versiones las digan a los meses o en el proceso investigativo. Las autoridades recién tomaron la versión año y medio después en la reserva”.

Chimbo aseguró que en este caso también las autoridades armaron un show mediático el 13 de noviembre del 2013, “cuando dijeron que encontraron a David Romo en una clínica y después lo jóvenes afirmaron que no estaba. A los dueños de esta clínica los procesaron por el delito de tratar personas, yo defendí este proceso, a mi defendido le pusieron dos años, a la esposa le sacaron en libertad después de un año y a tres internos les pusieron un año en calidad de cómplices. Eso fue bajo presión”.

Este proceso, dijo, se da en 2013 por trata. “Los internos dicen: llegó un poco de policías del GIR, entraron, botaron las puertas, nos pusieron contra el piso y nos indicaron la foto de un joven que nunca habíamos visto”.

“Ahí están los testimonios anticipados que ninguno de los internos dijo que había sido obligado a trabajos forzados”. Aseguró que en este caso hay varias víctimas: la señora Alexandra Córdova y su familia, la sociedad como tal y los perseguidos. “Por ejemplo, Carlos (dueño de la clínica) ha cumplido dos años de reclusión penitenciaria, no le han dado ni un día de rebaja”.

Afirmó que no conoce las autoridades que estuvieron metidas en este caso. “Pero eso no quedó ahí, cuando salió en libertad (Carlos) se lo llevaron a migración porque tenía doble nacionalidad, y después lo vuelven a coger preso. Le dicen que hace cuatro meses encontraron un celular en una celda que estaban cinco personas y que le van a procesar en ese momento. Como no sabía que hacer se acoge al proceso de abreviación y se queda encarcelado otros cuatro meses”.

Chimbo aseguró que la Policía afirmó, en la audiencia, que ese celular había sido introducido a la celda por ellos mismo. “Una vez que pasaron los cuatro meses, el dueño de la clínica, ya podía salir libre y yo mismo fui con la boleta de libertad para que lo saquen y no lo hicieron. A mí me botaron con uniformados”.

“Después de eso puse una denuncia por detención ilegal y por desobediencia de no acatar las órdenes de las autoridades competentes. Después hice una carta de advertencia al juez por lo que había pasado. Acto seguido le ponen otro celular en la celda”.

Comentó que tras esto le volvieron a condenar 8 meses a Carlos. Chimbo aseguró que siempre sostuvo que le estaban falsificando el caso. “Eso lo sabía desde el día uno. Me estaban falsificando el caso y además yo ya había vivido lo de los celulares como abogado defensor. Después un reportaje en 360 muestra que hay un asesinato de por medio y lo único que pude pensar fue que se inventaron”. Aseguró que estas conclusiones fueron una vez que vio que la Policía incluyó evidencia en el caso, como con los celulares.

“Después aparece Milton en escena a decir que esto era un proceso de desaparición forzada y al principio a mí me pareció descabellado pero después cuando vez las acciones de la Policía, donde colaboró la Fiscalía, surgen las interrogantes de si están encubriendo a alguien, si la Policía tiene que ver o algunas autoridades”.

Milton Castillo explicó que los abogados de libre ejercicio saben que cuando la policía empieza a hacer algo así a “alguien protege, pero sobre todo no es gratis”. “El delito de desaparición forzada siempre tiende por parte del delincuente a desaparecer el cuerpo porque así se garantiza impunidad”.

“Nadie está dispuesto a hacerse cargo del desaparecido y el Estado ecuatoriano en el caso de David Romo ya es responsable. Tenemos el proceso ante la CIDH y está a punto de ser el Ecuador. El tema es el mayor o menor grado de participación de policías, jueces y fiscales en la causa”.

También aseguró que es necesario preguntarle al exdirector de la DINASED, Gnral. Víctor Aráuz, “¿por qué en visión 360 dice tener la certeza de una teoría del caso? Es decir violentando la Ley y la Constitución un alto oficial sostiene una teoría del caso y esto no puede hacerse”.

Chimbo explicó que se llegó a la teoría de que la Policía fue el presunto culpable debido a que: “ellos manejaron la investigación, pruebas que se han podido recolectar apuntan a esta institución como tal. Es necesario topar el tema de 360 (las notas publicadas), porque después que salió el reportaje se les coge presos y los sentencian a los dueños de la clínica”.

“Después salió otro reportaje en 360 donde el protagonista fue el General Aráuz, donde él explica toda la investigación y dice prácticamente lo que paso. Además el canal nunca me buscó para saber qué era lo que yo tenía, porque yo ya manejaba información sobre que la Policía estaba metiendo evidencia en este caso”.

“Imagínense que personas aseguraron en la audiencia que les ofrecieron plata para decir que David Romo estaba en la clínica. Uno de los implicados ratificó que en verdad sí había pagado para que den esos testimonios”.

Castillo agradeció a la saliente Defensora del Pueblo, Gina Benavides, que presentó un informe sobre el debido proceso en el caso de David. “Ellos fueron lo que con más acuciosidad le dieron la razón a doña Alexandra. Pero lo terrorífico de esto es que fueron a la Defensoría del Pueblo, oficiales de la Policía, con una exposición para decir que era lo que había pasado”.

Castillo aseguró que hay un afán por parte de la Policía de “ocultar el cuerpo”. “Con la prueba que hicieron con el cerdo, donde querían mostrar cómo habría sido asesinado David Romo y quemado, lo único que querían hacer era que la familia ya no reclame por el cuerpo de la víctima”.

“Esa forma parte del tipo penal de la desaparición. Eso es lo que estamos explicando, el delincuente siempre apunta a desaparecer el cuerpo”.

Chimbo aseguró que en este caso primero la Policía aseguró que el cuerpo de David Romo había sido enterrado. “Con eso nosotros pedimos que se hagan las excavaciones y como no se encontró nada se inventaron lo de la incineración. Esto supuestamente lo consiguieron por un testigo protegido que dio el testimonio, pero en la audiencia le pregunte a esta persona si conocía a los policías que dijeron que se le había incinerado a David y él me dijo que no”.

Chimbo comentó que al momento se confirmó la inocencia de las personas que trabajan en la clínica donde nunca estuvo David Romo. “En el tribunal mandaron a investigar a la Fiscalía y Policía. Después la misma Fiscalía apeló esta decisión y hace unos días se dio a conocer que una jueza fue amenazada donde le dicen que actúe pensando para que no eche al piso la investigación. ¿Esto de quien puede ser sino es de la Fiscalía y la Policía?”.

Castillo aseguró que el caso de David Romo tiene similitudes con el caso de la desaparición de Carolina. “Hay similitudes terribles de comportamiento similar de ciertos policías de la DINASED, es que coinciden los nombres”.

“Fiscalía tiene ahora una posición contradictoria porque por un lado apeló la sentencia del asesinato, pero por otro lado, acepto e inició la indagación previa del delito de desaparición forzada que con doña Alexandra interpusimos en contra de las autoridades. Si nosotros no hubiésemos hecho eso estaríamos supeditados a desenlace de este proceso de asesinato y si es que la fuerzas políticas logran virar la sentencia en el tribunal penal y dicen que David estuvo en la clínica y fue asesinado nosotros tendríamos que callarnos”.

Castillo aseguró que debido a que existe la otra investigación, que ya está en la Fiscalía, “tenemos la esperanza de que se va a conocer qué fue lo que paso. Alexandra Córdova, no está pidiendo plata, ella lo que quiere es la verdad”. (PP/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato