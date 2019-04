DIARIO OPINIÓN (Machala) Caravana motorizada causó congestión de vías en Machala

En la avenida 25 de Junio, centro de la ciudad, las unidades amarillas se tomaron la vía central conduciendo a baja velocidad Miembros de la Unión Provincial "Taxistas de El Oro" convocaron a movilización la mañana de este viernes 12 de abril de 2019. Cientos de vehículos amarillos se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad para manifestarse.

Ellos se oponen al supuesto incremento de cupos para la legalización de taxis que, en Machala son 3.000. También rechazan la presencia de taxis informales y la creación de compañías de transporte. No queremos confrontar, pero desde aquí queremos enviar el mensaje de que no estamos de acuerdo con lo que la Empresa Publica Movilidad Machala quiere hacer", precisó el Ab. Manuel Olmedo, presidente de la Unión Provincial "Taxistas de El Oro".

Olmedo explicó que los taxistas se concentraron en los exteriores de Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala, ubicada en las calles, San Martin y Juan Montalvo, sin embargo cientos de unidades seguían el trayecto Av. 25 de Junio, Ayacucho, Manuel Estomba, hasta la 9 de Mayo. Por la protesta de los taxistas, el tráfico se tornó lento y pesado en diferentes puntos de la ciudad. Una larga fila de vehículos hubo en la avenida 25 de Junio, especialmente a la altura del paso desnivel. Luis Quililumbai, ciudadano machaleño, quiso aprovechar la mañana para hacer una serie de trámites, sin embargo, su día se complicó frente a la caravana de taxistas.

El hombre no esta de acuerdo con la protesta de los 2.000 taxistas amarillos, dijo, “Quieren levantar al pueblo estos taxistas que son corruptos, cobran precios exagerados, como no vamos a preferir a quienes nos apoyan, ellos protestan porque hay gente que cobra menos, y como no va a tener más clientes son racionales”.

En la avenida 25 de Junio, centro de la ciudad, las unidades amarillas se tomaron la vía central conduciendo a baja velocidad causando un fuerte tráfico. En redes sociales se publicaron videos de esta acción.

Los efectivos policiales, se desplegaron en las arterias viales donde se notó presencia del gremio amarillo, se dispuso no cerrar ninguna vía pese a la aglomeración de automotores, pertenecientes a 30 cooperativas de taxi que funcionan en la ciudad. Además los agentes civiles de tránsito acudieron a los sitios para gestionar la movilidad.

También hubo embotellamiento en la Av. Circunvalación Norte, hasta donde los vehículos llegaron, con el fin de tomar vías alternas, frente a las decenas de taxis que ocuparon las calles principales dificultando el paso vehicular.