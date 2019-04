Defensa de ciudadano sueco detenido denuncia que se incumplió debido proceso

Aclaran que tras allanar su casa y decomisar varios aparatos tecnológicos, accedieron a algunos de sus dispositivos y no encontraron material incriminatorio Se detuvo al ciudadano sueco, Ola Bini, con una supuesta orden de detención con fines de investigación para un ciudadano ruso, siendo Bini sueco. Esta es una de las irregularidades que la defensa de Ola Bini, quien tendría relación con Wikileaks y Julian Assange, denunció desde el momento de su detención en el aeropuerto de Quito hasta su traslado a la Unidad de Flagrancia.

Explican que su defendido fue detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre el pasado 11 de abril de 2019. Cerca de las 2 de la tarde, agentes de Policía Nacional impidieron un viaje al Japón, planificado hace un mes atrás. Según sus abogados, los agentes se presentaron con una orden detención para una persona de nacionalidad rusa. “A pesar de no contar con una orden válida al momento, impidieron la libre movilización de Ola y le solicitaron su pasaporte. Con este información redactaron una nueva orden con su nombre. Según un boletín de la Fiscalía General del Estado, Ola ha sido detenido para investigar presuntas actividades ilícitas relacionadas con Wikileaks”, afirmó.

Tras el allanamiento de su casa, donde se confiscó material como incriminatorio: memorias, dispositivos móviles, computadores y hasta libros, al acceder a algunos de sus dispositivos electrónicos, “no se ha encontrado material incriminatorio”.

Además, señala que no se conocía su paradero hasta el día 12 de abril a las 8 de la mañana cuando fue llevado a la Unidad de Flagrancia. Sus abogados aducen no haber tenido acceso a su cliente y ser intimidados por miembros de la Policía Nacional. La detención tampoco fue comunicada al consulado de Suecia, como es mandatorio en el caso de ciudadanos extranjeros.

Además, señalan que con fecha 11 de abril de 2019, un parte policial suscrito por los sargentos de Policía, Cristian Camacho y cabo William Molina, señala que un ciudadano alias “Marco” habría denunciado a un ciudadano RUSO a través de la línea 1-800-Delito “(por tanto, no es el señor Bini)”.

Entre las inconsistencias en este proceso, señala que en su detención, no se contó con un traductor/intérprete, así como al momento de la detención no se le leyó ninguno de sus derechos.

No se le trasladó a un centro de detención, sino que se le retuvo en el sitio de “inadmitidos” del Aeropuerto, hasta la emisión del acto urgente. Mientras continuaba el acto urgente, explican, “los policías llevaron al detenido Ola Bini al ex edificio de la Policía Judicial, ex Ministerio de Industrias, ubicado en Robles y Juan León Mera esquina, donde lo subieron a un piso indeterminado, para dejarle a dormir en la intemperie, sin protección alguna”.

Por último, reclaman que “recién al día siguiente, viernes 12 de abril, fue trasladado a las 8 de la mañana a la Unidad de Flagrancia”.

Fuente: Defensa Ola Bini, Twitter, EcuadorInmediato