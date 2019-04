Presentan acción de protección contra Superintendencia de Bancos por caso cobros indebidos

"Yo llamé al banco para reclamar y me dijeron que no me iban a devolver el valor completo, que me conforme con lo que ya me habían devuelto", reclamó unas de las afectadas La Kolmena, cooperativa de abogados, presentó ante la justicia una acción de protección contra la Superintendencia de Bancos, debido a que solicitaron, hace algunos meses, una acción de intervención para que se devuelva la totalidad de los cobros indebidos a través de la banca privada. Sin embargo, reclaman que la respuesta fue que cada uno deberá presentar su reclamo de manera individual.