LA HORA (Zamora) Continúa diálogo entre autoridades electas para delinear ejes de trabajo

Alcaldes electos y el nuevo prefecto de Zamora Chinchipe mantuvieron una reunión para planificar las líneas de trabajo

ZAMORA. Continúan los diálogos de trabajo entre las autoridades electas de Zamora Chinchipe. Esta vez, los alcaldes y el prefecto electo mantuvieron una reunión con la cual delimitan los ejes de trabajo que se desarrollarán durante el periodo 2019-2023.

“Continuamos pidiendo a las nuevas autoridades que se saquen la camiseta política y trabajen por el bienestar de toda la provincia, con el propósito de conseguir un desarrollo y una verdadera trasformación de Zamora Chinchipe, y solo lo lograremos unificando nuestro trabajo, estamos completamente convencidos que sumando nuestras fuerzas lograremos este objetivo”, explicó Cléver Jiménez, nuevo prefecto de Zamora Chinchipe.

Jiménez indicó que uno de los principales temas en los que se enfocará el trabajo de la Prefectura juntamente con los municipios y gobiernos parroquiales será la vialidad, ya que, a decir de él, las vías rurales de Zamora Chinchipe han sido abandonadas. “Si no mejoramos la vialidad, nuestros campesinos no podrán sacar sus productos, no podemos hablar de producción ni de turismo si tenemos vías en mal estado”, menciona.

El prefecto electo manifestó que se realizará gestión a nivel nacional e internacional para dotar de nueva maquinaria a los municipios y gobiernos parroquiales, además, se continuará apoyando con la entrega del combustible mantenimiento para el equipo caminero.

“Otro problema que se ha detectado dentro de estas reuniones es la falta de apoyo a la producción y ganadería, se ha detectado que no existen fuentes de trabajo y con todas las autoridades hemos establecido que la solución está en el campo, es por esto que daremos nuestro especial énfasis para apoyar la producción en la provincia, es por eso que haremos todos los convenios que sean necesarios para impulsar a los productores zamoranos chinchipenses”, aseguró.

Adicional se dará especial énfasis a temas relacionados con el apoyo a los sectores prioritarios, impulso al turismo, fortalecimiento de las culturas y de la educción, al exigir que se dé la construcción de la universidad de Zamora Chinchipe.

Por su parte los alcaldes de Nangaritza y Paquisha pidieron al nuevo prefecto que dé la atención necesaria para solucionar el problema de la minería ilegal, que aqueja a estos dos cantones. “Necesitamos que se dé solución de una vez por todas a este problema que ha venido destruyendo las riquezas endémicas de nuestro cantón, esperamos armar mesas de diálogo para detener la actividad extractivista”, puntualizó Freddy Armijos, alcalde electo de Nangaritza.

Martín Jiménez, nuevo burgomaestre de Yantzaza, felicito a Cléver Jiménez por esta iniciativa, y también pidió a la nueva autoridad provincial que se dé atención al asfaltado de las zonas urbanas y rurales. “Esperamos mejorar la accesibilidad a todas las cabeceras parroquiales de la provincia, y con esto impulsar el comercio y turismo en cada uno de ellos”, expresó. (AOC)

EL DATO

La vialidad y la producción serán los principales temas que se trabajarán conjuntamente con los municipios y gobiernos parroquiales.