"Mi hijo, Ola Bini, nunca ha trabajado con Julian Assange y no tiene que ver con casos de hackeo", asegura Dag Gorel Bini (AUDIO)

Audio Abril 17- Carlos Soria y Dag Gorel Bini



El abogado del desarrollador de software aseguró que aún no se conocen cuáles son los delitos por los que se ha retenido a su cliente En una entrevista en Ecuadorinmediato, el abogado Carlos Soria y el padre de Ola Bini, Gustafsson-Gorel Bini, se refieren a la detención del ciudadano sueco por parte de las autoridades ecuatorianas. "Mi hijo, Ola Bini, nunca ha trabajado con Julian Assange y estoy seguro que no tiene nada que ver con delitos de hackeo al Estado ecuatoriano", dijo su progenitor.

El abogado Soria comentó que aún no se conoce cuál fue el motivo por el cual fue detenido Ola Bini. “Lamentablemente se ha elaborado o creado un caso en contra de mi defendido que no tiene ni pies ni cabeza. Primero hay unas declaraciones de funcionarios de Gobierno en días anteriores donde se hablaba de que se había encontrado algún tipo de célula o agrupación que estaría haciendo actividades de desestabilización al Gobierno”.

“Luego la Policía Nacional había manifestado que mi defendido, Ola Bini, estaba compartiendo contenido en redes sociales y en la noche se formulan cargos por supuestamente haber entrado o hackeado a un sistema sin autorización y de forma fraudulenta”. Soria aseguró que todavía no se ha informado a cuál sistema habría entrado Ola Bini.

“Ni siquiera se ha podido confirmar que en los dispositivos como computadores, ipads, cables, que fueron embragados, se tenía información comprometedora. Nada ha podido respaldar la teoría o iniciado, si quiera, la sospecha que mi cliente tenga relación con lo que dijeron las autoridades”, comentó Soria.

Asimismo comentó que en la orden de detención con fines investigativos de Ola Bini se establece que se está buscando una persona de nacionalidad rusa o suiza, “Ola Bini es sueco, entonces para mi lo que hicieron fue ver al gringo más grande que tenían en el aeropuerto, le sacaron de la fila y le hicieron quedarse hasta saber que se va a hacer con él”.

Soria explicó que Ola Bini estaba viajando a Japón porque iba a realizar un arte marcial. “Este viaje ya estaba agendado con dos meses de antelación. Dentro de la audiencia de formulación de cargos se presentó tanto la invitación del Japón, como una declaración juramentada de su entrenador que decía que Ola Bini se iba a desplazar a esta nación para un periodo de entrenamiento de dos semanas”.

“Hay que estar presentes que Ola Bini empezó su proceso de radicarse en el país mediante una visa de inversor. Esto quiere decir que él ya buscaba radicarse en el Ecuador y hemos presentado. Incluso hizo un depósito en un banco estatal para justificar su calidad de inversor en el país”. Soria comentó que su cliente estaba trabajando para desarrollar softwares para proteger datos.

“Es decir para que esos datos no sean vulnerados por hackers y le están acusando por lo opuesto a lo que él se dedica. Metieron preso a un inversor, a alguien que ha hecho mucho bien por el país”. Recordó que Ola Bini es un desarrollador de software que ha tenido diferentes proyectos.

“Él llegó al país por medio de una empresa que se llama Thoughtworks , que es una compañía que se dedica a preservar datos y a protegerlos”.

Soria indicó que incluso Ola Bini buscó en Ecuador un sitio donde pueda radicarse. “Esta persona vino a aportar al país. Hay que recordar que Ola Bini está considerado entre las 5 personas más importantes en el mundo en seguridad digital”.

Soria aseguró que es inverosímil que el presidente Lenín Moreno esté hablando de derechos humanos en Washington mientras en el país “se los esté violando sistemáticamente”. “No hay delito, no hay información en dispositivos que demuestre que haya obtenido de manera ilegal. En este caso incluso los relatadores de la ONU se han comunicado con nosotros”.

“Estas personas han determinado que existen los indicios suficientes para una detención ilegal”. Soria explicó que eso es nefasto para el Estado ecuatoriano, “el presidente Moreno dijo que Ola BIni se había metido a sistemas informáticos públicos y teléfonos de lo cual no existen una sola evidencia”.

Soria aclaró que en el caso no se ha establecido ni una sola foto obtenida de manera ilícita, “no hay información en los computadores de Ola que presuponga el cometimiento de algún delito. Tampoco se entiende cómo es que se han valorado las supuestas pruebas”. También dijo que hubo acciones extrañas por parte del fiscal.

“El fiscal en este caso como indicio de convicción del cometimiento del crimen de hackeo adjunto el escrito que firma Ola Bini haciéndonos abogados de él en esta causa”. Soria explicó que su cliente esta golpeado anímicamente, “él no sabe lo que está pasando y estuvo muy asustado”.

“Incluso hubo la amenaza por parte de los policías de que si no firmaba la hoja donde demostraba que le habían reñido sus derechos, él no podría tener un acceso a un abogado. Ola Bini tuvo un abogado después de ocho horas de haber sido retenido esto ya es ilegal y puede declararse la nulidad de absolutamente todo”.

Soria aseguró que Bini no tiene ningún trato especial, “mi cliente ya ha tenido diferentes amenazas en contra de su integridad. Nosotros estamos muy preocupados porque en la cárcel hay bandas que se dedican a extorsionar a la gente, entonces en este momento está seguro, pero ya ha recibido amenazas”.

Por su parte el padre de Ola Bini, habló sobre el caso de su hijo, “me llamo Dag Gustaffsson, vengo de Suecia. Tuve la oportunidad de encontrarme con mi hijo ayer por un periodo corto de tiempo, cerca de 15 minutos, y físicamente está bien, pero, más que nada está preocupado”.

“También esta sorprendido y no sabe porque está en prisión. Las circunstancias en la prisión parecen ser pobres, por ejemplo, dormir en el suelo, sus cosas de higiene las tiene conseguir el mismo y otras cosas. Ola está en el sector 4 de la cárcel y se siente seguro porque hay gente que le protege”. El padre aseguró que de otros sectores ya ha recibido amanezcas pero no sabe el motivo.

“También está preocupado por su situación en total. Le dijimos que había mucho apoyo por parte de muchas personas alrededor del mundo. Pero tiene miedo de que pueda ser olvidado y que los medios ya no estén pendientes de su caso, por eso, estamos haciendo todo lo posible para mantener su caso presente”.

Explicó que Ola Bini en Suecia trabajo en el desarrollo de software, “ha trabajado en esto desde que es un adolescente. Por un par de años trabajo en una empresa de tecnología de información en Estocolmo. En 2007 fue contratado por Thoutworks como un consultor internacional”.

“En 2010 se mudó a Chicago trabajando para la misma empresa. En 2013 se mudó a Quito y él vino para empezar el negocio aquí”. El padre de Ola Bini explicó que este nunca trabajo con Julian Assange, “Ola nunca trabajó con Julian Assange, pero se convirtió en amigo con el fundador de Wikileaks”.

Dag Gustafsson aseguró que su hijo no tiene nada que ver con los cargos por lo que se le están investigando. El padre de Ola indicó que es consultor en tecnología de información en Suecia y su esposa es gerente de nivel mediano de una clínica de cuidado de ancianos. “Nos hemos encontrado y hemos tenido reuniones con quienes apoyan a Ola, así como con sus abogados”, detalló.

Sobre cómo les llegó la noticia de la detención de su hijo, comentó que recibió una llamada en la noche de la exesposa de Ola, quien les contó lo sucedido. Después, dijo, estableció contacto con el Ministerio de Asunto Extranjeros en Suecia, el viernes por la mañana, y ellos están en contacto diario. “Nos dan una actualización de lo que pasa aquí en el caso”, relató.

“Se está trabajando para hacer cosas más fuertes en este campo. Ayer conocimos al cónsul de Suecia en Quito y hablamos con él y nos dijo que está preocupado, pero que tiene sus manos atadas”, expresó el padre de Ola.

Además, manifestó que con el grupo que está apoyando la defensa de Ola Bini deberán decidir si piden o no una reunión con el Presidente Moreno.

Soría, por su parte, indicó que no han tenido ningún tipo de acercamiento de parte de las autoridades ecuatorianas. Además, afirmó que Ola Bini no conoce a Ricardo Patiño, nunca lo han presentado, no trabajó en la Cancillería y tampoco estuvo en su equipo de trabajo, como se ha dicho.

Además, remarcó que Oracle, una de las principales empresas del mundo en desarrollo de software, anunció que Ola Bini es uno de sus héroes en java porque trabajó en esta programación.

Soria señaló que, paralelamente, están preparando las acciones a nivel internacional dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares. (BGV/ PP)

Fuente: Ecuadorinmediato