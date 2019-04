Suicidio de expresidente Alan García sume al Perú en conmoción y sorpresa (AUDIO)

Audio Abril 18 - Mónica Vargas



El Exmandatario se disparó en la cabeza antes de ser detenido por la policía de su país al ser involucrado e investigado en el caso ODEBRECHT Esta víspera, el expresidente de Perú, Alan García, decidió suicidarse antes de ser detenido por la policía de su país, al ser vinculado en el caso ODEBRECHT. Mónica Vargas, periodista de Radio Programas del Perú (RPP), en declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com; aseguró que la nación vive conmoción y sorpresa tras el hecho. "Nadie se lo esperaba", dijo la comunicadora.

“Perú amaneció con el impacto profundo que ha provocado la desaparición, de esta forma, del Exmandatario. Alan García, un animal político, como se lo conocía; tomó la decisión de suicidarse, en un acto que nadie se lo esperaba. Los periodistas teníamos las versiones de que iba a ser detenido por el caso ODEBRECHT y, desde el fin de semana, la versión ya fue muy fuerte en las redacciones”, relató.

Puntualizó que el equipo especial de fiscales que se encuentra indagando el caso Lava Jato solicitó a la policía detener al Exjefe de Estado. Cuando los uniformados acudieron a su domicilio, acompañados de los fiscales, García pidió permiso para ir a su habitación. Se encerró, tomó un revólver que estaba en la gaveta de su mesa de noche y se disparó en la sien, contó.

“La noticia conmocionó, la información que recibíamos los medios de comunicación era que los fiscales habían entrado y Alan García se había disparado, pero no sabíamos la magnitud de esta información, pero con el paso de los minutos y las horas se fue conociendo que el Expresidente se suicidó y que, en un primer momento, por más que los médicos intentaron salvarle la vida, era prácticamente imposible hacerlo”, precisó.

La comunicadora indicó que la reacción, en la mayoría de la ciudadanía, no solo de sus simpatizantes, fue de conmoción porque no es común, en este tiempo, que un Expresidente tome una decisión tan drástica. “No lo veíamos venir, al menos los periodistas más experimentados, no lo veíamos a venir. Habíamos preparado varios escenarios, pero este no estaba, ni siquiera, en el panorama”.

Un día antes, el Exmandatario peruano concedió una entrevista a RPP. Mónica Vargas comentó que, como un maestro de la política y como orador nato, en esta conversación se lo notó tranquilo, pero preocupado porque era la primera vez que la Fiscalía lo tenía “cercado”. La exautoridad estaba siendo investigada por, supuestamente, haber recibido un pago de alrededor de USD $100.000 de ODEBRECHT por una conferencia que habría brindado para la empresa.

Además, por los presuntos lazos que existían en medio de la concesión de obras a la empresa brasileña, para que construya una de las líneas del Metro de Lima. “La indagación está avanzando y Alan García, por primera vez, estaba acorralado ante la justicia, entonces, estaba preocupado y esa fue una de las cosas que se pudo evidenciar. Es más, en la entrevista, él habla de que es el hombre más investigado en los últimos 30 años, pero asegurando siempre que lo que él tenía era producto de su trabajo”.

“Él buscaba que lo juzgue la historia, no la gente, no los comunes, no la ciudadanía. De hecho, tenía una gran deuda con la historia y con los peruanos en general, luego de ese primer Gobierno desastroso, y el segundo en el que le fue mejor, pero que fue por el precio de las materias primas. Sin embargo, con estas constantes denuncias de corrupción que lo asediaban, dejó las cosas en manos de la historia”, añadió.

Sobre la acusación que hizo al actual presidente Martín Vizcarra, de ser el culpable de la persecución en su contra, la comunicadora manifestó que es una versión que tiene acogida entre sus partidarios más leales, siendo el mismo discurso que han estado utilizando a lo largo de la jornada de este 17 de abril, hasta ahora.

“Hay que recordar que en anteriores entrevistas, Alan García estaba calificado por la población como uno de los políticos más corruptos del país y eso es algo que está latente y que, difícilmente, va a cambiar”, dijo. A su criterio, con su suicidio, es muy pronto aún que esta percepción cambie entre la ciudadanía por la conmoción que vive el país.

El Gobierno de Perú, según las normas de protocolo, lo que viene a continuación debería ser un funeral de Estado, sin embargo, la familia del Expresidente rechazó estas acciones. “Quieren un acto con sus partidarios y familiares, que sea íntimo. De hecho, todo el velorio ha sido en el local partidario (la Casa del Pueblo), ubicado en el centro de la ciudad. Mañana se tiene previsto que sea su entierro, aproximadamente, a las 14h00, en un cementerio casi a las afueras de Lima”.

